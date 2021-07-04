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&quot;Будем пить с горя&quot; - как в Киеве &quot;зажигала&quot; фан-зона на игре Украина-Англия
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воскресенье, 04 июля 2021 10:11

"Будем пить с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
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Четыре гола пропустила сборная Украины от Англии в четвертьфинале Евро-2020/2021. На матч, который прошел в Риме, не смогли попасть болельщики из Украины. Потому, что итальянцы не открыли границу из-за ситуации с коронавирусом. На стадионе нашу команду поддержала диаспора, которая живет в Италии.

В Украине на игру с англичанами во многих городах организовали фан-зоны - обустроили площади большими экранами по которым транслировали игру. В Киеве саме огромные мониторы работали над входом в торгово-развлекательный центр Gulliver. Сборную Украины пришли поддержать тысячи людей, которые сидели и стояли в фан-зоне возле ТРЦ.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Матч-Украина-Англия транслировали на гигантских мониторах
Матч-Украина-Англия транслировали на гигантских мониторах

За три часа до матча первые болельщики начинают занимать места возле экрана. На асфальте расстилают кариматы и покрывала с эмблемами Украины.

"В прошлый раз смотрели игру среди толпы - ничего видно не было. На этот раз я вытащил "короткую спичку ''. Потому первым среди друзей и приехал занимать место, - говорит киевлянин Валентин с татуировкой трезуба на ноге - Надеюсь наши забьют два мяча''.

Мужчина обливается потом. Место, которое он занял - на солнце.

Фан-зона ограждена металлическими заборами. По середине стоит несколько колонок. Есть VIP-места по центру с креслами-грушами. Из колонок звучит украинская музыка, а в палатках для розливного пива подключают кегли с напитком. Его продают в среднем по 25 гри за 0,5 л.

"Сейчас у нас будет аншлаг", - говорят торговцы.

Надеюсь наши забьют два мяча

В 21.00 на Спортивную площадь люди начинают съезжаться более массово. Все паркоместа на соседних улицах заняты, такси приезжают как лодочки. Тротуары запаркованны хитом нынешнего лета - электросамокатами. Их разноцветные тушки "валяются" повсюду, как пивные бутылки.

Украинцы эмоционально поддерживали нашу сборную в фан-зоне, которая работала в Киеве
Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО
Много фанатов разрисовывали лица в сине-желтые цвета
Фанаты не стеснялись показывать эмоции во время игры Украина-Англия
В фан-зоне возле ТРЦ Gulliver собрались тысячи украинских болельщиков. Сборную поддерживали невероятно
Болельщики массово исполнили гимн Украины перед началом игры

Площадь перед экраном заполняется полностью. Поэтому многие идут и садятся прямо посреди дороги. Несколько автомобилей, которые выехали из парковки ТРЦ - выбрались только в сопровождении полиции.

"Должен забить Ярмоленко. А вообще очень хотел бы увидеть серию пеналти. Там такой накал, что люди будут седеть каждую", - говорит Алексей Дромов, 33 года.

Между толпы бегают торговцы атрибутикой. За маленький флаг Украины просят 50 грн, за большой - более 150 грн. Несколько девушек разрисовывают сине-желтыми цветами лица желающим.

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На крыше соседнего Дворца спорта "заряжает" рэпер Ярмак. Однако его выступление сопровождается постоянными хлопками от открывания пива и вина. Алкоголь распивают на площади почти каждый.

Игра начинается в 22:00. Болельщики спокойно воспринимают гимн Англии, но когда раздается украинский - вся площадь поет. Часть фанатов начинают транслировать в свои соцсети исполнения гимна. Вокруг массово падает мобильный интернет.

Удивленными в фан-зоне выглядят несколько десятков арабов, пришедших посмотреть матч. Последний месяц их в Киев прилетает все больше - наша страна открыта для туризма.

"Надеюсь Украина победит. Но, это будет, если не пропустят в первые 10 минут ", - говорит Мухамедин.

Когда наши пропускают в начале игры - он виновато разводит руками: "Я же говорил".

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  Много фанатов разрисовывали лица в сине-желтые цвета
Много фанатов разрисовывали лица в сине-желтые цвета

Первый гол в наши ворота много народу воспринимают спокойно.

''Отыграемся'', - слышится отовсюду.

На заднем сиденье видно пьяного мужчину. Он, якобы, устроил драку

Сквозь толпу проезжает полицейский "Приус" - на заднем сиденье видно пьяного мужчину. Он, якобы, устроил драку на другой стороне площади.

Конец первого тайма в фан-зоне встречают криками "Украина!". Так реагируют на игру сборной на последних минутах. Наши пошли вперед и заставили англичан отбиваться.

Второй гол пропускаем в начале второй половины матча. У многих фанов в глазах видно отчаяние. Когда пропускаем третий раз - фан-зону покидают первые болельщики. Спешат в сторону станций метро. Несколько мужчин у входа во Дворец спорта начинают петь гимн Украины. Им вторят несколько десятков голосов.

"Будем сейчас пить с горя", - говорит крепкий мужчина в черной маске к подруге.

Четвертый гол деморализовывает, как команду на поле, так и часть болельщиков. С площади начинается массовый выход людей из-под экранов На улице Бассейной возникает пробка из автомобилей такси, которые люди вызывают к центру.

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К концу игры площадь "взрывается" лишь раз, когда 30-летний Евгений Макаренко едва не забивает англичанам гол престижа.

Автор: Сергей СТАРОСТЕНКО
  В фан-зоне искренне радовались минутам, когда украинцы показывали хорошую игру. И расстраивались, когда они пропускали голы
В фан-зоне искренне радовались минутам, когда украинцы показывали хорошую игру. И расстраивались, когда они пропускали голы

После окончания игры площадь стремительно пустеет. Остаются только уборщики и несколько десятков человек, которые продолжают пить алкоголь. Остальные спешат к вызванным такси и метро, которое в субботу работало на час дольше.

Украина вышла в четвертьфинал чемпионата Европы благодаря победе над сборной Швеции - 2: 1. В той игре голами отметились Александр Зинченко и Артем Довбик. Если бы наша команда переиграла сборную Англии, то в полуфинале турнира мы бы встретились с Данией.

После вылета Украины полуфинальные пары выглядят так: Испания-Италия, Дания-Англия. Команды сыграют между собой во вторник и среду соответственно. Финальная игра чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля.

Предыдущий чемпионат Европы по футболу состоялся в 2016 году. Тогда победила сборная Португалии. На нынешнем турнире она прекратила участие на стадии 1/8 финала, уступив сборной Бельгии.

Автор: Руслан ГРИШКО
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