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пятница, 17 декабря 2021 08:46

Брюки вместо юбки и минимум макияжа – астролог посоветовала, что одеть в новогоднюю ночь

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Брюки вместо юбки и минимум макияжа – астролог посоветовала, что одеть в новогоднюю ночь
Макияж должен быть минимальным, чтобы не скрывал ваши истинную красоту. Фото: pixabay.com

Вечером 31 декабря наряжайтесь в фиолетовое, зеленое, коричневое и все оттенки серого. Такие наряды обеспечат вам успех в следующем году. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Одежду розового, голубого и белого цветов этой ночью избегайте, – говорит астролог. - Макияж должен быть минимальным, чтобы не скрывал ваши истинные красоты. Следует отдать предпочтение мужскому стилю: брюки лучше юбки, темный цвет вместо светлого".

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Женщинам будут подходить пиджаки, блузы с широкими воротниками и рукавами.

"Последние пусть будут немного больше размера и подчеркивают не фигуру, а ваш стиль, – говорит Максимова. – Не хотите предавать юбки, наденьте пышную, кожаную, с массивными карманами и пуговицами".

Дополнят образ украшения из янтаря и кожи.

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"Наденьте крестик. Избегайте мелких бусин или сережек. Лучше выбрать массивные или многослойные украшения. Не забывайте о шарфе. Распустите волосы. Избегайте обручей и шпилек. Будьте собой и не пытайтесь кого-то копировать. Добавьте своему образу загадочности с помощью маски", – рассказывает Елена.

По словам астролога, обувь пусть будет на платформе или каблуке. Не выбирайте туфли с острым носком, лучше – круглый. Избегайте лодочек и шпилек. Главное, чтобы ногам было легко и комфортно.

Астролог также посоветовала, что приготовить на Новый год, чтобы задобрить хозяина года.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
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