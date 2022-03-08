Бронежилеты вместо модной одежды и ресторанная еда для военных - как украинский бизнес помогает армии

фото: facebook

В Украине вторую неделю идет война с российскими захватчиками. Наши территории мужественно защищают ВСУ. Гражданские же всячески пытаются помочь в тылу. Создают подразделения терробороны, собирают средства на армию, организуют гуманитарную помощь беженцам и жителям временно оккупированных городов и сел. Для совместной борьбы против врага волонтеры объединяются с собственниками бизнесов и переоборудовают производства, чтобы работать на нужды армии и защитников.

Gazeta.ua собрала истории о том, как украинский бизнес перестроился, чтобы помогать защитникам во время войны.

Бронежилеты вместо дизайнерской одежды

Украинский дизайнер Андре Тан перешел на пошив бронежилетов, в которых нуждается армия и территориальная оборона.

"Могли ли мы представить, что компания Andre Tan в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды", - написал Андре Тан на странице Instagram.

Компания уже успела сшить по 1 тыс. флисовых кофт и брюк, более 2 тыс. нижнего белья, более 1 тыс. теплых жилетов, 500 спальных мешков.

"Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и терробороны. Гордимся, что является частью величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой!" – добавил дизайнер.

Сейчас все усилия компании бросили на пошив бронежилетов. Также дизайнер призвал помочь найти ткань и приобщиться к сбору средств для закупки необходимых материалов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official)

Берцы для нужд армии

Отечественный обувной бренд Kachorovska вместо стильной женской обуви перестроил производство и теперь шьет берцы для военных.

"Мы направили все возможные мощности производства на пошив берцов для наших бойцов. Отшито и отправлено на нужды уже 500 пар! Наша цель: собрать средства на комплектующие и материалы, минимум 500 тысяч гривен (ориентировочно на 500 пар)", – сообщили на странице Kachorovska.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kachorovska (@kachorovska_atelier)

Термобелье и жилеты для военных

Одесский дизайнер Виталий Узун отныне шьет одежду для украинских военных, терробороны и пограничников.

Дизайнер вместе со своими мастерами создает для военных спортивные костюмы, термобелье и спецжилеты. Первую партию тканей предоставили предприниматели, работающие на 7-м километре. Но материал быстро заканчивается. Виталий договаривается об открытии дополнительных фабрик, возможно понадобятся еще специалисты.

"Я призываю дизайнеров со всей Украины присоединиться к этой инициативе, объединиться и поддержать нашу армию", - добавил Виталий Узун.

Белье, бафы и одежда для защитников

Бренд спортивной одежды Impact из Винницкой области начал шить трусы-боксеры, бафы и одежду для украинских военных, раньше занимались пошивом худые.

"Сейчас часть нашей команды работает в подвальном помещении, мы вывезли часть техники. За один день научились делать мужские трусы-боксеры и бафы", – написал соучредитель бренда Андрей Шулик. Указал, что предприятие нуждается в материалах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одяг, а не шмот (@impact.clothes)

Ресторанная еда для больниц, военных, ГСЧС и терробороны

Владелец сети ресторанов Дмитрий Борисов обустроил "Центральный штаб кухонного сопротивления". Вместе с командой организуют горячие обеды и перекусы и развозят в больницы, военным, ГСЧС, подразделениям теоробороны. А также передают продукты адресно пожилым людям, которые остались сами.

"На каждой коробке для территориальной обороны и ВСУ наши повара писали то, о чем сейчас думают все "Ты - мой герой", "Ты - мое завтра", "Оставайся живым". Одно подразделение попросило привезти воду, команда отвезла ее с апельсинками и тортиками. Также приготовили сотню обедов для журналистов. Информационный фронт тоже много значит", - написал Дмитрий Борисов.

Ресторатор отметил, что в первый день их работы удалось организовать 650 порций. А сейчас благодаря тому, что присоединились много волонтеров и другие рестораторы, по состоянию на 6 марта "Штаб кухонного сопротивления" приготовил за сутки 2 806 порций.

Из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов, еще ищут варианты доставить помощь в Бучу и Гостомель. Об этом сообщил в соцсетях мэр столицы Виталий Кличко.