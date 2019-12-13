"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт

Виктор Таран: Британское общество продемонстрировало, что оно поддерживает идею выхода из Европейского Союза. Фото: 5 канал

Консервативная партия действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона одержала победу на парламентских выборах. По данным экзит-полов получает 368 мандатов - больше всего времен премьерства Маргарет Тэтчер в 1987 году. Консервативная партия теперь сможет сформировать свое монобольшинство в британском парламенте.

Нас ждет жесткий брекзит. Это - закономерный финал отношений между Европейским Союзом и Великобританией. Однако может стать катализатором, что повлечет за собой мировой финансовый кризис и внутренние проблемы в Соединенном королевстве. Шотландия и Северная Ирландия не поддерживают брекзит.

Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Таран.

Что означает такая существенная победа консерваторов для Британии?

- Британское общество продемонстрировало, что оно поддерживает идею выхода из Европейского Союза в своем большинстве. Хотят укрепить собственный суверенитет и самостоятельность в политической и экономической сфере. Видят кризисные процессы, которые сейчас происходят в Евросоюзе, отсутствие единства среди европейских стран. ЕС имеет проблемы с беженцами, экономические неурядицы. Британцы не хотят быть частью этого, своими силами вытаскивать Евросоюз из кризиса. Вопрос безопасности на повестке дня не стоит. Великобритания остается союзником Соединенных Штатов и членом НАТО. Хотят разорвать экономические связи с ЕС, ведь считают, что они только вредят Соединенному королевству.

Это - закономерный финал всех отношений между Европейским Союзом и Великобританией. Если посмотреть на культурную ситуацию последних нескольких десятилетий, британцы всегда критиковали ЕС. У них было много юмористических шоу, сериалов на эту тему. Например, в комедии "Да, господин министр" постоянно высмеивали чиновников Евросоюза. Вопрос "зачем Британии быть частью ЕС" уже давно летает в воздухе. Сейчас видим последние точки над "и" в его окончательном решении.

Как дальше будет развиваться процесс выхода Великобритании из Европейского Союза после выборов?

- Нас ждет жесткий брекзит. Однако должны понимать, что каждый раз, когда ломаются большие экономические модели, кто-то может пострадать. На мир надвигается глобальный экономический кризис. Непонятно, что может стать тем черным лебедем, который спровоцирует его. Вполне возможно, что таким катализатором будет выход Британии из ЕС. Он приведет к ухудшению экономической ситуации в мире и новому финансовому кризису.

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В Шотландии и Северной Ирландии победить националисты, которые не поддерживают выход из ЕС. Это усложнит брезит? Еще сложности могут возникнуть?

- Это может привести к радикализации настроений в этих регионах. Шотландия уже снова подняла вопрос о независимом государстве и выходе из Объединенного королевства. С Северной Ирландией ситуация еще хуже. Там краеугольным камнем является пересечение границы между ней и Ирландией. Если Лондону не удастся обеспечить адекватное передвижения людей, товаров между этими регионами, Северная Ирландия тоже может захотеть отделиться от Великобритании.

Однако, эти центробежные тенденции существуют давно. Они - долгосрочная перспектива. Вопрос национальных референдумов в Шотландии и Северной Ирландии не решится в ближайшие пять лет.

Борис Джонсон заявляет о том, что Британия может выйти 31 января 2020. Успеет к этому времени?

- Учитывая характер премьер-министра, есть все шансы. Они уже сделали заявление о том, что соглашение готово, его нужно только подписать. Здесь Европейский Союз и Великобритания напоминают старых супругов, что долгое время жили в браке по расчету. Сейчас совершают развод в жесткой форме. С самого начала отношения между ними были заложены на неправильной основе. Великобритания долго не хотела становиться членом ЕС, задавала много дополнительных условий, требовала для себя отдельных преференций. Например, выражала желание сохранить свой автономный флот. Британцы не были вообще уверены, что членство им нужно.

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Какие еще технические моменты надо согласовать?

- Сейчас - никаких. Но есть вероятность, что стороны захотят урегулировать еще какие-то моменты, которые сочтут проблемными. Например, вопрос о Шотландии или Северной Ирландии. Такая инициатива может быть и от Лондона, и от Брюсселя.

Какое влияние на Украину может иметь выход Великобритании из ЕС?

- Нас ждут только негативные последствия. Если говорим о членстве в Европейском парламенте и Парламентской ассамблеи Совета Европы, британцы были нашими крупнейшими дипломатическими союзниками на этих площадках. После брекзита британских депутатов не будет в составе этих органов и Украина в их лице потеряет союзников. Это ослабит наши внешние позиции. И обще ухудшит авторитет проукраинской коалиции в Европе.

Выход из ЕС поддержали 52% британцев на референдуме 23 июня 2016. Брекзит планировали на 31 марта 2019-му. Отсрочили до 12 апреля и 31 октября. Летом премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке из-за провала его осуществления. 17 октября Европейский Союз и Великобритания согласовали договор о брекзит. Должен был начать действовать 31 октября. Однако за него не проголосовал старый парламент. Великобритания потеряет 300 млрд евро до 2030 года из-за выхода из Евросоюза, по данным немецкого Фонда Бертельсмана.