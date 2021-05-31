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понедельник, 31 мая 2021 23:21

Брату судьи Вовка уменьшили размер залога

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Брату судьи Вовка уменьшили размер залога
НАБУ выявило более $3,7 млн наличными. Фото: nabu.gov.ua

Высший антикоррупционный суд продлил арест брату председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка Юрию Зонтову, но уменьшил размер залога с 35 до 27 млн грн.

Рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей транслировалось на YouTube-канале "Судебная власть".

"Ходатайство удовлетворить частично: продлить в отношении подозреваемого Зонтова Юрия Вячеславовича... меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 29 июля включительно; определить... залог в размере 12 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - 27 млн 240 тыс. грн", - отметил судья.

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6 апреля детективы НАБУ провели обыски в ОАСК, а также по месту жительства сотрудника Службы внешней разведки, адвоката, брата главы ОАСК Юрия Зонтова и адвоката Юрия Донца. Детективы бюро подозревают их в намерении передать 100 тыс. долл. взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел.

У брата главы ОАСК во время обысков обнаружено часть взятки в размере 80 тыс. долларов, а также 3 млн 700 тыс. долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн, антиквариат.

Зонтова отстранили от исполнения служебных обязанностей в СВР.

ВАКС избрал Зонтову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35 млн 185 тыс. грн. Срок действия меры пресечения - до 4 июня.

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Дата
31
мая

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