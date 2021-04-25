Брат спас брата: в Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга

Пациентом был 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат. Фото: Pixabay

В Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга. В результате операции старший брат отдал часть своего костного мозга для трансплантации младшему.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Брат спас жизнь брату. 23 апреля из Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию — пересадку костного мозга от родственника", — рассказал Степанов.

Министр рассказал детали: пациентом был 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор — его 20-летний брат.

"В декабре 2020 года Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", — рассказал глава Минздрава.

Однако не всем, к сожалению, так повезло. Ранее в Киеве женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн.