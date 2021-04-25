Брат спас брата: в Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга

 
Ексклюзивы
1/5
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 270
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
12 Просмотров: 3582
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1134
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 225
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
1 Просмотров: 963
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
"Тищенко - на передовую, смывать грехи". Что думают украинцы о "слугах народа"
Просмотров: 603
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 351
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 378
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 657
Фото
Все фото
9
16
17
7
3
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Маски и дистанция полтора метра: как львовяне освящают вербу
Маски и дистанция полтора метра: как львовяне освящают вербу
&quot;На карантине вышла замуж и завела трех кроликов&quot; - писательница Вера Валле
"На карантине вышла замуж и завела трех кроликов" - писательница Вера Валле
&quot;Украинки ежедневно выживали с работы &quot; - опыт работы в Польше
"Украинки ежедневно выживали с работы " - опыт работы в Польше
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Видео
Все видео
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
В Харькове пенсионерка собственноручно латает дырявою дорогу
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Волонтер: У России два пути – распасться или стать сырьевой базой для Китая
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Интервью
1/5
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 252
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 657
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1224
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 315
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 378
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 315
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 01:52

Брат спас брата: в Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга

  Комментировать
Брат спас брата: в Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга
Пациентом был 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор - его 20-летний брат. Фото: Pixabay

В Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга. В результате операции старший брат отдал часть своего костного мозга для трансплантации младшему.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook.

"Брат спас жизнь брату. 23 апреля из Киевского центра трансплантации костного мозга выписали пациента, которому месяц назад сделали уникальную операцию — пересадку костного мозга от родственника", — рассказал Степанов.

Министр рассказал детали: пациентом был 18-летний Александр Цимбалюк из Прикарпатья. Донор — его 20-летний брат.

"В декабре 2020 года Александру диагностировали тяжелую форму апластической анемии. Единственным вариантом выздороветь ему была трансплантация костного мозга. Его старший брат в прямом смысле пожертвовал частью себя, чтобы дать шанс на жизнь родному человеку", — рассказал глава Минздрава.

Однако не всем, к сожалению, так повезло. Ранее в Киеве женщине сделали некачественную операцию и взяли из ее родных 157 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Брат спас брата: в Украине провели первую за 13 лет пересадку костного мозга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Назвали наиболее русифицированный регион Украины
Назвали наиболее русифицированный регион Украины Просмотров: 11826
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11242
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 8973
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
Гороскоп на 24-25 апреля: кому принесут счастье последние выходные месяца
 Просмотров: 7794
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать
Народные приметы 25 апреля - что сегодня нельзя делать Просмотров: 6336
Общество
35 лет аварии на ЧАЭС - в Припяти стартовала грандиозная ночная акция
35 лет аварии на ЧАЭС - в Припяти стартовала грандиозная ночная акция
 Просмотров: 45
Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне
Лето 2021: синоптик рассказала, какой будет погода в июне Просмотров: 621
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
 Просмотров: 180
Гороскоп на 26 апреля - 2 мая: что нужно успеть сделать в Страстную неделю
Гороскоп на 26 апреля - 2 мая: что нужно успеть сделать в Страстную неделю
 Просмотров: 1548
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
Люди бронировали роскошный особняк, не замечая "кукольного" обмана
 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
12
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
9
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Российские диверсанты устроили взрывы в Болгарии
3
Аваков призвал признать геноцид армян
3
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
Голосов: 56051
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть