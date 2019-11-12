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вторник, 12 ноября 2019 01:18

Браконьеры убили краснокнижного зверя

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  Правоохранители задержали браконьеров, которые убили лося. Фото: Нацполиция
Правоохранители задержали браконьеров, которые убили лося. Фото: Нацполиция

В Черниговской области правоохранители задержали браконьеров, которые убили краснокнижного лося.

"9 ноября в Новгороде-Северском полицейские остановили автомобиль, в котором находились четверо мужчин. При осмотре автомобиля правоохранители обнаружили около 100 кг расфасованного в мешки мяса животного. Специалисты Новгород-Северской районной государственной больницы ветеринарной медицины подтвердили, что изъятое мясо - лося, который достиг на момент гибели двухлетнего возраста ", - сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, в машине обнаружили четыре зарегистрированных охотничьих ружья с патронами, топоры и ножи, два рюкзака с остатками мяса и костей. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса (незаконная охота).

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В полиции добавили, что на следующий день к ним поступило сообщение о еще одном убитом лосе. На этот раз тушу животного весом около 400 кг обнаружили в лесу. По данному факту также было возбуждено уголовное производство.

"Полиция в очередной раз напоминает: охота на лосей строго запрещена, ведь эти животные занесены в Красную книгу Украины", - отметили правоохранители.

 

В Черновицкой области 37-летний мужчина погиб во время охоты, упав с 30-метровой скалы. Тело обнаружили 20 октября в урочище "Костов Яр".

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