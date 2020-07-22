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среда, 22 июля 2020 20:07

Боєць "Азова" в Комі после Побиття в Запоріжжі

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Боєць &quot;Азова&quot; в Комі после Побиття в Запоріжжі
В Запорожье избили бойца Азова, который сделал замечание молодому человеку. Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина избил бойца батальона Азов, сейчас он находится в коме.

Драка завязалась из-за заувження военнослужащего в сторону мужчины, приставал к девушкам у супермаркета. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как отмечается, 29-летний военнослужащий приехал домой в увольнение.

"Пострадавший - военнослужащий, прибывший в Запорожье в краткосрочный отпуск из зоны проведения операции Объединенных сил. У продовольственного супермаркета по улице Космической он сделал замечание молодому, который приставал к девушкам. Это привело к конфликту, и агрессивный человек нанес потерпевшему удары по голове , после чего он потерял сознание. Правонарушитель с места происшествия скрылся ", - говорится в сообщении.

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Военнослужащего доставили в больницу. Он в коме в стабильно тяжелом состоянии.

Сообщается, что молодого человека, который побил бойца "Азова", удалось вычислить по камерам наблюдения. Сейчас его задержали, это ранее судимый 29-летний житель Запорожья. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Российские оккупанты в Донбассе совершили надругательство над телом военного медика, погибшего у зайцев и тело которого было передано позже украинской стороне.

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22
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