Борисполь нуждается в мусороперерабатывающем заводе, но только после согласования с громадой - Грощенко

Общественный деятель Александр Грощенко: "Городские власти Борисполя не прикладывали достаточно усилий, чтобы привлечь инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода"

Проблема мусора является одной из самых болезненных в Борисполе. В городе необходимо как можно быстрее строить современный и экологически безопасный мусороперерабатывающий завод.

Об этом заявил предприниматель, общественный деятель Александр Грощенко в Facebook.

"Пока власть бездействует, город буквально задыхается от вони, причина которой - мусор. Все окрестности и незастроенные участки превращаются в стихийные свалки. Скидывают все: строительный мусор, бытовые отходы, пластик. Осенью прошлого года пожар на одной из таких свалок тушили более 7 часов", - подчеркнул Грощенко.

В то же время существующий полигон в селе Глубокое вызывает постоянные жалобы жителей села и Борисполя, поскольку расположен в непосредственной близости от жилого сектора, отравляет воздух и грунтовые воды.

Грощенко отметил, что городские власти Борисполя не прикладывали достаточно усилий, чтобы привлечь инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода: "Только недавно выделили участок на городской окружной, вблизи поселка Нестеровка. Но кто из жителей захочет иметь мусороперерабатывающий завод под окнами? Об этом, почему-то не подумали".

По его мнению, власть должна предложить инвесторам прозрачные условия и гарантии, а перед началом разработки проекта строительства - провести открытые общественные слушания. Ведь именно местные жители должны выбрать местоположение предприятия.

"Инвесторам должны предоставить прозрачные условия и гарантии и, что самое важное - чиновники не могут решать такой вопрос, игнорируя мнение общества. Необходимо провести слушания, где каждый будет иметь возможность высказать свою позицию. Таким образом мы обеспечим право людей на собственную позицию и права бизнеса на честные правила работы", - подчеркнул Грощенко.

Проблема мусора приобрела общенациональные масштабы. Ежегодно в Украине растет количество и площадь стихийных свалок. В это время страны западной и восточной Европы много лет успешно перерабатывают мусор. Например, в Германии в полезное обращение возвращается 66% отходов. Швеция сейчас перерабатывает почти 100% всех отходов. Современные подходы успешно внедряет соседняя Польша: с 2025 планирует перерабатывать 85% отходов. Таким образом страны решают экологические проблемы и зарабатывают немалые средства.

"Современные технологии позволяют не только перерабатывать мусор, но и генерировать тепло и электроэнергию. Украине нужно вводить такую ​​практику, иначе мы имеем все шансы просто "утонуть" в мусоре", - добавил Грощенко.