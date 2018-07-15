"Борись за жизнь и свободу" - бывший узник концлагерей обратился к Сенцову

Український професор Ігор Маліцький написав лист Сенцову. Фото: Golos

К Олегу Сенцову обратился профессор украинской инженерно-педагогической академии, бывший узник четырех нацистских концлагерей Игорь Малицкий с призывом "жить ради семьи, государства, патриотов Украины".

Малицкий просит политзаключенного бороться за жизнь и свободу. Об этом говорится в его письме к Сенцову, опубликованного в Facebook.

"Дорогой друг Олег. Обращаюсь к тебе, как бывший узник Освенцима и еще трех концлагерей смерти фашистской Германии, как к заключенному теперь уже путинских лагерей. Не делай подарок палачам - держись! Борись за жизнь и свободу так, как мы боролись и выжившие еще и добивали их, а потом судили. Надо и сейчас тебе выжить, освободиться и потом судить этих палачей, чтобы люди знали, с кем надо бороться, чтобы не допустить повторения прошлого, которое может произойти сейчас гораздо страшнее, чем это было в прошлом. Люди Мира будут скандировать "Слава Украине". Хорошое начало этому дал герой хорват. Живи, дорогой Олег! Живи ради семьи, государства, нас, патриотов Украины и назло врагам! " - пишет Игорь Малицкий.

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В Киеве на Майдане Независимости собралось около 400 человек, чтобы поддержать украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова и других незаконно осужденных украинцов. Люди пришли на акцию с плакатами #SaveOlegSentsov и "Свободу политзаключенным".