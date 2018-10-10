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воскресенье, 14 октября 2018 12:05

Большинство украинцев положительно относятся к признанию УПА

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Большинство украинцев положительно относятся к признанию УПА
Михаил Басараб: большинство украинцев положительно относятся к признанию УПА Фото: UA Modna

Большинство украинцев положительно относятся к признанию УПА. Настроены к вооруженному сопротивлению агрессору и к защите Украины.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечают день основания УПА.

"Социология показывает, что события 2013-2014 годов и их последствия привело к мобилизации украинского общества. Сегодня есть две трети украинского общества, которые по разным идеологическим маркерами можно считать последовательно патриотически настроенными людьми. В настоящее время социологическая группа "Рейтинг" показывает, что мы имеем от 50 и более процентов людей, которые положительно относятся и к признанию УПА, и к признанию 14 октября Днем Защитника Украины, настроены к вооруженному сопротивлению агрессору и к защите Украины. С 2014-го года мы наблюдаем динамичный рост той части общества, которая положительно относится к восстановлению исторической памяти и празднику 14 октября. Это показательно. Значит, что мобилизация общества, которая состоялась тогда, которую наблюдаем и сейчас, способствует постоянному росту положительного отношения к празднику", - говорит Басараб.

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Политолог рассказал, что образовательные учреждения должны работать с молодежью, для восстановления исторической памяти.

"Этот праздник является хорошим поводом для проведения соответствующих мероприятий в школе, вузах. Должны быть торжества, уроки, посвященные объяснению молодежи значение праздника. Ранее работала советская, а теперь работает российская пропаганда, для того, чтобы украинцы не знали свою настоящую историю. Теперь школа и государство должны работать с молодежью, для того, чтобы подавать правильное и объективное объяснение украинской истории. В нашей семье обсуждаем любую новую информацию о прошлом, об истории украинского войска. Посещаем музеи или захоронения украинских военных, так как это делает каждый нормальная украинская семья. В этот день можно сходить в госпиталь к украинским военным, что получили ранения в войне с Россией ", - говорит Михаил Басараб.

Возглас "Слава Украине" является особенно важным. Лучшего поздравления для военных не придумать. Об этом в комментарии для Gazeta.ua рассказал генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

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Дата
14
октября

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