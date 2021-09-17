Большинство украинцев не понимают, где правда, а где фейк - исследование

Лишь 8% украинцев умеют различать фейки. Фото: pixabay.com

Лишь 8% украинцев умеют различать фейки, манипуляции и некорректное освещение информации.

Такие результаты показало социологическое исследование "Детектор медиа".

Так, 44% имеют уровень медиаграмотности выше среднего, 33% - ниже среднего, 15% - низкий.

Этот показатель проверяли по шкале умения определять манипулятивный контекст, проверять достоверность изложенных фактов и понимать, как выглядит заказной материал.

42% украинцев никогда не проверяют новости на достоверность, 25% - доверяют, если не противоречат их представлениям и похожи на правду, 11% - доверяют почти всем сообщениям, пока не увидят опровержение.

При этом уровень медиаграмотности отличается по признаку пола, возраста, образования, места проживания и доходами.

Доля мужчин с высоким уровнем медиаграмотности почти вдвое выше, чем у женщин - 11% против 6% соответственно.

Высокий уровень медиаграмотности имеет молодежь 18-25 лет. Люди за 56 - низкий

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Среди опрошенных с общим средним образованием доля тех, у кого уровень медиаграмотности низкий и ниже среднего, составляла 63%. Тогда как среди людей с полным/неполным высшим образованием - только 30%.

Наибольшие различия в фильтровании информации зафиксировали по уровню материальных доходов. Среди людей, которым денег хватает только на еду, 72% имеют низкий и средний уровень. Тогда как среди украинцев, которым на все хватает и есть возможность отложить, - 33%.

Также низкий уровень наблюдали у селян, а высокий - у жителей городов.

На Харьковщине прекратили деятельность ботофермы, через которую почти 50 тыс. фейковых аккаунтов распространяли заказные материалы из Российской Федерации. Организатор с большим опытом в сфере телекоммуникаций успешно наладил механизм регистрации "липовых" профилей в соцсетях.