Большинство моделей, которые снимались голыми в Дубае, оказались украинками

Обнаженные модели позировали на балконе небоскреба. Фото: Daily Star

Среди задержанных женщин, которые снимались обнаженными на балконе небоскреба в Дубае ОАЭ, есть 11 украинок. Всего за решетку попали 18 человек, из которых один - мужчина.

Это подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, во вторник, 6 апреля, украинский консул должен посетить задержанных.

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"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - 11 гражданок Украины. Украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела ", - заявили в МИД.

Видео голых женщин распространили в соцсетях после того, как кто-то снял их с соседнего здания. Модели участвовали в съемке рекламы. Ролик шокировал власть ОАЭ, где за публичные поцелуи или употребление алкоголя без лицензии можно оказаться за решеткой. Дело передали в суд.