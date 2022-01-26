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Большинство черниговцев считают обыски в своем городе политическим давлением власти на мэра Атрошенко

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Более половины жителей Чернигова считают, что правоохранители проводят обыски в городе с целью политического давления на мэра Атрошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

 

По данным социологической компании, 67% слышали об обысках правоохранителей в подразделениях городского совета и коммунальных предприятиях Чернигова (28% – много слышали, 39% – что-то слышали). Треть ничего об этом не знают. 55% считают, что такие действия правоохранительных органов являются скорее давлением на местную власть, 32% считают это борьбой с коррупцией. Среди тех, кто хорошо осведомлен об обысках, две трети убеждены, что это давление на местную власть.

По данным опроса, почти 80% черниговцев ответили, что их отношение к мэру Владиславу Атрошенко не изменилось после упомянутых действий правоохранительных органов в отношении коммунальных предприятий и подразделений городского совета Чернигова. Ухудшилось отношение только у 4% опрошенных.

 

Также социологи сообщили, что абсолютное большинство (94%) считают, что за время пребывания Владислава Атрошенко в должности городского головы ситуация в городе улучшилась. Противоположного мнения – всего 2% опрошенных.

Аудитория: жители Чернигова от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с внедрением компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%. Сроки проведения: 23-24 января 2022 г.

Ранее Владислав Атрошенко на совместной с Виталием Кличко пресс-конференции в "Интерфаксе" заявил, что целью обысков в городе является желание ОПУ заставить его отказаться от выдвижения кандидатуры от команды по 206 округу и прекратить сотрудничество с "УДАРом".

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