Больной раком мальчик не может вернуться домой из-за жестокости отца

В Черновцах в Центре для жертв домашнего насилия "Город добра" проживает с матерью и 13-летней сестрой больной раком 10-летний Александр. Семья не может вернуться домой, в свою деревню, из-за домашнего насилия.

"Дома они страдают от насилия со стороны отца", - рассказала Gazeta.ua руководитель центра "Город Добра" Марта Левченко. Он выпивает и издевается над мамой. Саша очень за это переживает. Были случаи, когда мальчик только засыпал, то он его будил. Когда они два последних месте были в больнице, отец ни разу их не навестил.

Злокачественную опухоль мозга с метастазами, у парня обнаружили в 2018 году. Лечение не давало никаких результатов, поэтому все курсы химиотерапии решили прекратить.

Фото: shpalta.media

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Патрульные спасли мужчину, у которого на вокзале остановилось сердце

"Пока, что мы не нашли клинику, которая готова была бы взяться за лечение Саши и что есть шансы", - рассказала Марта Левченко.

Парень мечтает стать полицейским.

"Захотели сделать для Саши что-то такое, чтобы он улыбнулся, - говорит Марта Левченко. Спросили его маму, о чем он мечтает. Сказала, что хочет быть полицейским. Чтобы организовать это все, я написала пост в Facebook. На него откликнулись многие полицейские из разных областей Украины ".

Около 80 полицейских из Черновицкой и Ивано-Франковской областей собрались у кризисного центра "Город добра" 15 февраля, в котором Саша находится с мамой. Аплодисментами встретили мальчика и торжественно приняли в ряды патрульной полиции. Для него сшили по размеру форму, сделали значок.

Волонтеры надеются, что сюрприз даст ребенку толчок, желание жить.

Трагическая смерть смертельно больной 11-летней школьницы помогла спасти жизни 4-х человек после того, как ее семья решила пожертвовать ее органы на трансплантологии. Шанайя Макеши с Ко Тайрон, что в Северной Ирландии, умерла в детской больнице Белфаста 5 января в окружении мамы Бронаг и старшей сестры Даниэль.