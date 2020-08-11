Более тысячи больных и 3 десятка смертей: новые данные по коронавирусу в Украине

За последние сутки в Украине обнаружили 1158 новых больных коронавирусом.

Всего на утро 11 августа во стране 83 115 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1951 человека. За последние сутки зафиксировали 29 летальных случаев.

Побороть коронавирус смогли уже 44 934 человека. Из них 575 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Количество смертей увеличится до 40-50 ежедневно, если каждые сутки в Украине будут фиксировать более 2 тыс. случаев коронавируса. Об этом заявили на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского. Там заявили, что вторая волна пандемии коронавируса уже начинается в Германии. Ее ждут в Польше, Франции и Нидерландах.