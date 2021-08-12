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четверг, 12 августа 2021 02:12

Более 99% новых случаев Covid-19 за последние три месяца среди невакцинированных - МОЗ

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Более 99% новых случаев Covid-19 за последние три месяца среди невакцинированных - МОЗ
В Минздраве прокомментировали новые случаи коронавирусной болезни. Фото: Reuters

За последние три месяца в Украине коронавирусом болели в основном невакцинированные граждане.

"Мы проанализировали количество заболеваний за последние 3 месяца и промониторили сколько среди них провакцинированных одной дозой или тех, кто завершил полный курс прививок. Среди всех заболевших только 0,7% - люди, которые были вакцинированы и только 0,4% попали в стационар, а не в реанимационные отделения", - глава Минздрава Виктор Ляшко заявил в интервью "Украинскому радио".

Необходимо вакцинироваться, чтобы не бояться новой волны заболеваний.

"Не нужно ничего ждать. Нужно сделать все возможное, чтобы новая волна не наступила. Соблюдать дистанцию, носить маску, обрабатывать руки антисептиком, если отсутствует вода. Эти правила помогут защититься не только от коронавируса, но и от других респираторных заболеваний и кишечной группы инфекций", - добавил Ляшко.

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Министерство здравоохранения разрабатывает стимулы для семейных врачей активно вакцинировать пациентов от Covid-19.

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