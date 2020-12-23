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среда, 23 декабря 2020 13:35

Более 70% украинцев недовольны тем, что происходит в стране

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Более 70% украинцев недовольны тем, что происходит в стране
Исследователи 16-20 декабря опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Фото:pexels

71% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, только 18% - противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

"Более 70% считают, что экономическое положение в Украине ухудшилось за последние полгода, 17% полагают, что оно не изменилось, и только 7% заметили улучшение", - говорится в исследовании.

56% почувствовали ухудшение финансового состояния семьи, 37% не почувствовали изменений, и только 7% украинцев улучшили свою экономическую ситуацию.

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Настроения относительно будущего тоже не слишком оптимистичны: только 16% считают, что в ближайшие 6 месяцев экономическая ситуация в Украине улучшится, 32% считают, что она не изменится, и 47% - ожидают ухудшения.

Наибольшими проблемами в Украине респонденты считают коррупцию, войну на Донбассе, экономический кризис, некомпетентность власти и эпидемию коронавируса.

Большинство опрошенных (63%) считают, что экономический кризис провоцирует некомпетентность власти. 25% украинский видят причину кризиса в пандемии. Количество тех, кто объясняют ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросла на 10%.

В 2021 планируют увеличить заработные платы сотрудникам 23,6% работодателей. Оставить размер выплат без изменений решили 19,4% компаний. Уменьшить планируют 1,4% работодателей, а почти половина - 49,5% - еще не определились в этом вопросе.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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