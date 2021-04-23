 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
Зеленскому трудно бить горшки с Коломойским, тот для него - учитель
1 Просмотров: 252
Дело Гладковского: что будет дальше
Дело Гладковского: что будет дальше
Просмотров: 324
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 387
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Украину накроют заморозки. Будут идти дожди - синоптики обновили прогноз погоды на неделю
Просмотров: 774
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 279
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 207
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 414
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
Фото
Все фото
3
22
6
3
5
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
СБУ не дала вывезти из Украины оборудования для военных кораблей
В Украину прибыла вакцина корейского производства
В Украину прибыла вакцина корейского производства
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала &quot;супермамой&quot;
Прима-балерина, которую интересует только самореализация, стала "супермамой"
Видео
Все видео
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
По улицам города рассекал молодой олень: появилось видео
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
России нельзя верить. Они уже отводили войска перед войной в Грузии и на Донбассе - Стерненко
Стерненко разнес Царева в новом видео
Стерненко разнес Царева в новом видео
Интервью
1/5
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 387
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1044
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 324
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 540
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 апреля 2021
Просмотров: 36
Українська суб'єктність: де вона?
У школі нас вчили того, як треба страждати. Як це робити пристрасно. Як найкраще у світі виживати. Цей біль не був нашою насолодою, але він ...
пятница, 23 апреля 2021 18:37

Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
3

  Комментировать

Большинство украинцев хотят вакцинироваться и считают прививки эффективным способом защититься от Covid-19.

Если бы была возможность бесплатно получить вакцину, 63% опрошенных хотели бы это сделать, однако 31% из них - только определенной вакциной. Старшее поколение выявило большую готовность: 71% людей от 60 лет согласны бесплатно привиться от Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Отношение к вакцинации от Covid-19", проведенного в марте 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию - USAID.

Большинство украинцев готовы вакцинироваться против Covid-19
Фото: unicef.org
Большинство украинцев готовы вакцинироваться против Covid-19
Большинство украинцев готовы вакцинироваться против Covid-19

Исследование показало, что о болезни украинцы знают не только из новостей. Так, 66% опрошенных сталкивались с Covid-19 в своем окружении, а 22% указали, что болели сами. О том, что болезнь имела тяжелые последствия для них или людей из близкого окружения, рассказали 43% респондентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали условие, которое сделает возможной вакцинацию всех украинцев

Более двух третей - 71% - опрошенных считают пандемию угрозой для себя и своей семьи. Среди людей старше 60 лет, этот показатель выше и составляет 81%.

Главные причины вакцинироваться от Covid-19 - чтобы не болеть коронавирусом, не иметь осложнений от болезни - 83%; чтобы не инфицировать других - 66%.

Как отмечается, данные исследования свидетельствуют о доверии украинцев и к рутинной вакцинации. С утверждением "важно, чтобы ребенок был вакцинирован, имел прививки" скорее соглашаются 78% украинцев в целом и 84% лиц, старше 60 лет.

Исследование проводилось методом телефонных интервью. Было опрошено 2027 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

С начала эпидемии в Украине Covid-19 подхватили 2 004 630 человек. За последние сутки обнаружили 14 227 новых случаев. Умерли 41 700 пациентов, из них 434 - за последние сутки. Выздоровели 1 552 267 пациентов, за последние сутки - 18 964.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Погибли 107 пассажиров: Boeing 707 потерпел катастрофу

Самое читаемое
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 29341
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 19503
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 12195
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
Alyona Alyona в скандальных нарядах сняла пародии на Айлиш и Кардашьян
4
 Просмотров: 9315
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6616
Общество
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
Сумки из парашютов и парусов: львовянин создал экологический бренд одежды
22
 Просмотров: 126
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
Полуобнаженные девушки позировали на балконе в Киеве
 1 Просмотров: 450
Когда общаешься с преступниками, начинаешь лучше понимать себя - правозащитница
Когда общаешься с преступниками, начинаешь лучше понимать себя - правозащитница
 Просмотров: 54
Пасхальные праздники в Ровненской области отметят усилением карантина
Пасхальные праздники в Ровненской области отметят усилением карантина Просмотров: 27
Пытался надеть на шею плакат с российским флагом - показали потасовку депутатов
Пытался надеть на шею плакат с российским флагом - показали потасовку депутатов Просмотров: 585
Больше всего комментируют
23
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
5
Как наконец то сделать украинцев счастливыми
4
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
3
Скандальная вечеринка в разгар карантина: Тищенко нашел виновного
Голосов: 56034
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть