Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос

Большинство украинцев хотят вакцинироваться и считают прививки эффективным способом защититься от Covid-19.

Если бы была возможность бесплатно получить вакцину, 63% опрошенных хотели бы это сделать, однако 31% из них - только определенной вакциной. Старшее поколение выявило большую готовность: 71% людей от 60 лет согласны бесплатно привиться от Covid-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Отношение к вакцинации от Covid-19", проведенного в марте 2021 года исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию - USAID.

Фото: unicef.org

Исследование показало, что о болезни украинцы знают не только из новостей. Так, 66% опрошенных сталкивались с Covid-19 в своем окружении, а 22% указали, что болели сами. О том, что болезнь имела тяжелые последствия для них или людей из близкого окружения, рассказали 43% респондентов.

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Более двух третей - 71% - опрошенных считают пандемию угрозой для себя и своей семьи. Среди людей старше 60 лет, этот показатель выше и составляет 81%.

Главные причины вакцинироваться от Covid-19 - чтобы не болеть коронавирусом, не иметь осложнений от болезни - 83%; чтобы не инфицировать других - 66%.

Как отмечается, данные исследования свидетельствуют о доверии украинцев и к рутинной вакцинации. С утверждением "важно, чтобы ребенок был вакцинирован, имел прививки" скорее соглашаются 78% украинцев в целом и 84% лиц, старше 60 лет.

Исследование проводилось методом телефонных интервью. Было опрошено 2027 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.

С начала эпидемии в Украине Covid-19 подхватили 2 004 630 человек. За последние сутки обнаружили 14 227 новых случаев. Умерли 41 700 пациентов, из них 434 - за последние сутки. Выздоровели 1 552 267 пациентов, за последние сутки - 18 964.