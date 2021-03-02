Более 5 тис.нових больных и 162 смерти: как змиилася ситуация с коронавируса за сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 5336 новых больных коронавирусом. Из них детей - 308, медработников - 218.
Опять изменилась ситуация в регионах. На первое место по количеству заражений вернулась Ивано-Франковщина. Там за последние сутки насчитали 649 новых больных. Далее следуют Черновицкая (504) Винницкая (453), Закарпатская (438) области и Киев (463).
Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 357 470 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 21 марта сообщает Минздрав.
Умерли 26 212 пациентов, из них 162 за последние сутки, это на 94 больше, чем днем ранее. Выздоровели - 1 176 918, за последние сутки 5194.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 463 случая;
Винницкая область - 453 случая;
Волынская область - 140 случаев;
Днепропетровская область - 206 случаев;
Донецкая область - 107 случаев;
Житомирская область - 94 случая;
Закарпатская область - 438 случаев;
Запорожская область - 163 случая;
Ивано-Франковская область - 649 случаев;
Киевская область - 231 случай;
Кировоградская область - 26 случаев;
Луганская область - 32 случая;
Львовская область - 349 случаев;
Николаевская область - 153 случая;
Одесская область - 319 случаев;
Полтавская область - 131 случай;
Ровенская область - 108 случаев;
Сумская область - 37 случаев;
Тернопольская область - 146 случаев;
Харьковская область - 319 случаев;
Херсонская область - 18 случаев;
Хмельницкая область - 105 случаев;
Черкасская область - 93 случая;
Черновицкая область - 504 случая;
Черниговская область - 52 случая.
24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделили на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.
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