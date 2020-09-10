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четверг, 10 сентября 2020 11:15

Более 100 классов отправили на самоизоляцию

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Более 100 классов отправили на самоизоляцию
В случае подтверждения коронавируса у ребенка, весь класс должен пойти на самоизоляцию.Фото:facebook.com/StepanovMV

Согласно эпидемиологических исследований в Украине отправили на изоляцию 145 с 199 704 классов.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
"Это было сделано в соответствии с рекомендациями врачей и эпидемиологов", - сказал Степанов.

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В начале нового учебного года Минздрав составил список правил для соблюдения условий карантина в школах:
Вход в учреждения образования разрешается только в масках.Учням 1-4 классов разрешено передвигаться без басок.
В учреждения образования нельзя пускать родителей.
Каждое утро должно осуществляться температурный скрининг для персонала.
При входе в школу обязательны дезинфекция рук антисептическими средствами.
В случае подтверждения COVID-19 у ребенка, весь класс должен пойти на самоизоляцию.

9 сентября в 19 школах и 4 детсадах Киевщины зафиксировали случаи коронавируса. Подхватили болезнь и ученики, и педагоги. В результате 2405 учеников и учителей областных учреждений образования Киевщины учатся и преподают дистанционно

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10
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