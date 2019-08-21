Более 10 тыс. участников пройдут маршем в День Независимости

На марше в День Независимости пройдут 10 тыс. Участников. Фото: prm

Более 10 тыс. человек подали заявки на участие в праздничном шествии 24 августа.

"По электронной заявке, которую обработать тяжело, потому что люди пишут, что приеду я и еще 5-10 моих собратьев, там уже 10 тысяч участников", - говорит Дмитрий Шатровский, один из организаторов мероприятия. "У нас уже сформировано около 29 отдельных коробок, в каждой более 100 человек в некоторых 300, в некоторых 500 будет, как у представителей Киева".

Марш возглавят члены семьи погибших на Донбассе.

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"У нас нет ребят из Крыма - чего они так не собрались, они рассеяны по всей Украине. Представители у нас были от 23 областей, но собрать по сотне ветеранов смогли только 20 областей", - добавил организатор.

Участники марша стартуют в 11:00 от парка им. Тараса Шевченко до Майдана.

"После этого официальная часть марша будет завершена, и все желающие могут подняться наверх к Михайловскому собору. Там проведут межконфессиональный молебен где-то через полчаса после завершения марша", - добавил Шатровский.

Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве.