Боль в горле и солнечные ожоги - астролог предостерегла от неприятностей

Боль в горле лучше лечите настойкой из прополиса. Утолить жажду поможет вишневый морс. Фото: pixabay.com

21 июня будьте осторожны с колючими и режущими предметами. Существует риск получить мелкие бытовые травмы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Отложите эксперименты с новыми лекарственными препаратами, - говорит астролог. - Организм отреагирует аллергией. Не допускайте длительного контакта рук с холодной водой. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте воспалительных процессов в области суставов и связок. Боль в горле лучше лечите настойкой из прополиса. Утолить жажду поможет вишневый морс. Загорайте правильно. Лучше это делать рано утром. К полудню бегите с пляжа в тень или отель. Так удастся избежать солнечных ожогов".

Овен

Изменение погодных условий нехорошо отразится на вашем самочувствии. Контролируйте колебания артериального давления. Не употребляйте алкоголя.

Телец

Хорошее время для начала занятий ароматерапией. Принимайте ароматические ванны. Результат приятно удивит вас.

Близнецы

Повышается склонность организма к аллергическим реакциям. Не стоит экспериментировать с новой косметикой.

Рак

Внимания потребует сердечно-сосудистая система. Повышение физической нагрузки может привести к появлению одышки и усиленного сердцебиения. Берегите себя.

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Лев

Напомнят о себе язвенные процессы желудочно-кишечного тракта. Не провоцируйте обострения хронической болезни. Подходите тщательно к выбору блюд в эти дни.

Дева

Не занимайтесь самолечением. Даже если доверяете человеку, который поделился новым рецептом. Лучше позаботьтесь о полноценном питании и сне.

Весы

Займитесь упражнениями на поддержание остроты зрения. Подберите себе очки и линзы. Читайте при полноценном дневном освещении.

Скорпион

Посетите парикмахерскую. Новая прическа подойдет вам. Однако менять цвет волос не стоит. Краска не будет ложиться ровно.

Стрелец

Избегайте преждевременного старения кожи. Подберите себе новую косметику.

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Козерог

Не допускайте обезвоживания организма. Промывайте почки. Много пейте. Больше времени выделяйте на проведение водных процедур.

Водолей

Замедляются реакции тела на внешние раздражители. Следите за рулем. Старайтесь избегать аварийных ситуаций. Берегите спину от травм.

Рыбы

Защищайте кожу от вредных воздействий внешней среды. Отмените поход в солярий. Смотрите, чтобы не задремать на пляже. На теле могут появиться солнечные ожоги.

Астролог предупредила, как и когда правильно начинать пляжный сезон.