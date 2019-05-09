Боевики в зоне ООС четыре раза нарушили "режим тишины"

Боевики в Донбассе продолжают стрелять. Фото: Корреспондент

В зоне проведения операции Объединенных сил боевики нарушили режим прекращения огня четыре раза и вели огонь из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Обстрелы, в частности, трижды велись из гранатометов различных систем вблизи с.Богдановка, с автоматических станковых гранатометов - около н.п.Чермалик, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки. Из вооружения боевых машин пехоты боевики обстреляли позиции ООС вблизи н.п. Новозвановка, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении с 1 мая выплат за участие в ООС в Донбассе на 5 тыс. грн военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, и на 1 тыс. грн - в других районах ООС.