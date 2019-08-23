Боевики ранили двух воинов ВСУ

Боевики ранили двух украинских солдат. Фото с открытых источников.

22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. Трижды неподалеку Водяного, дважды у Новотроицкого, трижды у Богдановки и у Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы. Вблизи Новолуганского, Зайцево, и дважды неподалеку от Южного, передает пресс-служба ООС в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ разоблачила интернет-агитатора

Враг ранил двух наших военнослужащих.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм за то, что воевал на стороне боевиков, написал заявление- прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.