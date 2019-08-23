Боевики ранили двух воинов ВСУ

22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов. Трижды неподалеку Водяного, дважды у Новотроицкого, трижды у Богдановки и у Лебединского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы. Вблизи Новолуганского, Зайцево, и дважды неподалеку от Южного, передает пресс-служба ООС в Facebook.
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Враг ранил двух наших военнослужащих.
С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.
Россиянин Алексей Седиков, осужденный в Украине за терроризм за то, что воевал на стороне боевиков, написал заявление- прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.
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