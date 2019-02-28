Бодибилдер 22 час. не мог преодолеть эрекцию

Британский бодибилдер боролся с длительной эрекцией, которая возникла из-за препарата для загара. Фото с открытых источников.

Шотландский бодибилдер был вынужден бороться с долговременной эрекцией. Она появилась через препарат для сжигания жира и пигментации кожи.

41-летний мужчина регулярно покупал перепарат меланотан-2. С его помощью сжигается жир и возникает пигментация кожи, которая похожа на загар. О том, что одним из побочных эффектов является приализм, человек не знал, ведь на препарате ничего не было указано.

О запрете продажи меланотан-2 он тоже не слышал, передает ТСН.

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Так, однажды очередная инъекция вызвала у него длительную мучительную эрекцию. Он пытался осилить ее самостоятельно. Ему это не удалось.

За 22 часа спортсмен оказался в больнице. Мужчине каждые пять минут делали инъекцию фенилэфрина в гениталии.

Понадобилось 30 мин., чтобы эрекция конце-концов исчезла.

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