Бодибилдер 22 час. не мог преодолеть эрекцию

Шотландский бодибилдер был вынужден бороться с долговременной эрекцией. Она появилась через препарат для сжигания жира и пигментации кожи.
41-летний мужчина регулярно покупал перепарат меланотан-2. С его помощью сжигается жир и возникает пигментация кожи, которая похожа на загар. О том, что одним из побочных эффектов является приализм, человек не знал, ведь на препарате ничего не было указано.
О запрете продажи меланотан-2 он тоже не слышал, передает ТСН.
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Так, однажды очередная инъекция вызвала у него длительную мучительную эрекцию. Он пытался осилить ее самостоятельно. Ему это не удалось.
За 22 часа спортсмен оказался в больнице. Мужчине каждые пять минут делали инъекцию фенилэфрина в гениталии.
Понадобилось 30 мин., чтобы эрекция конце-концов исчезла.
В райцентре Шепетовка Хмельницкой области 24-летний мужчина на похищенных лошадях въехал в припаркованный у тротуара "Audi".
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