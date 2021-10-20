Блудница приняла христианство. Церковный праздник 21 октября

Праздники Палагея была блудницей, до того, как приняла христианство. Фото: pixabay.com

Православная церковь 21 октября вспоминает святых Трифона и Пелагею. Они посвятили жизнь христианской вере и служению Богу.

Трифон родился в XVI веке. Жил на территории одного из сел Архангельской губернии. Однажды в храме он услышал проповедь о том, что монахи становятся Божьими избранниками. С тех пор почувствовал потребность служить Господу.

Трифон решил тайком уйти из дома и стать монахом. Принял постриг в Пискорском монастыре в Пермской губернии.

Святой усердно работал в монастыре и много молился. От того, что он не жалел себя, даже заболел. Когда был при смерти, к нему явился Святой Николай с ангелом и наделил Трифона даром чудотворения.

Слава о нем распространилась по всему краю. Чтобы не вызвать зависть в сердцах последователей, ушел в пустыню. Трифон перешел реку Мулянка и построил монастырь на Вятке.

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Палагея была блудницей и танцовщицей. Жила она в Антиохии. Туда съехались священники со всей Сирии. Один из епископов искренне молился за Пелагею. После этого она решила принять христианство.

Палагея стала монахиней и поселилась в мужском монастыре. Мужчины не знали, что живут с женщиной до самой ее смерти.

День Ангела сегодня отмечают Владимир, Николай, Дмитрий, Василий, Мария, Иван и Павел. Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.