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Блокирование распределения электроэнергии – результат нежелания властей решать проблему Донбасса – Романенко

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Блокирование распределения электроэнергии – результат нежелания властей решать проблему Донбасса – Романенко
Блокировка распределения электроэнергии - результат нежелания власти решать проблему Донбасса. Фото: Prm

Реальная причина блокирования Государственной исполнительной службой работы операторов систем распределения электроэнергии – "ДТЭК-Донецкие электросети" и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" - нежелание государственной машины решать проблему Донбасса. Все остальные причины – формальные. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил координатор центра "Дiй Краматорьск" Андрей Романенко.

По его словам, на протяжении 5 лет разными представителями законодательной и исполнительной власти неоднократно инициировались законодательные акты для урегулирования ситуации, но ни один из них так и не был принят и не решил проблему. Таким образом, поставщики накопили многомиллиардные долги, которые являются следствием длительного отсутствия политической воли найти решение сложной и комплексной проблемы снабжения Донбасса. И теперь Государственная исполнительная служба наложила арест на счета двух операторов систем распределения электроэнергии – "ДТЭК Донецкие электросети" (сумма взыскания 1,23 миллиарда) и "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь"(сумма взыскания 1,3 миллиарда).

"Махание шашкой составляет реальную угрозу области. Арест счетов усложняет проведение ремонтных робот и модернизацию сетей. За время боевых действий энергетики провели вдоль линии соприкосновения более 16 тысяч ремонтов сетей. Причем, проводили они их под вполне реальными обстрелами, среди настоящих мин, а временами и с человеческими жертвами. Если эти повреждения не будут ликвидировать, то систему ждет развал. Без электричества останется более 3 миллионов людей, живущих в Донецкой области. И все это будет не последствие войны, а результат позиции "страуса" - людей на всех уровнях власти. Сколько ни делай вид, что ничего не происходит, долги сами не рассосутся, бесплатно никто ремонтировать сети не будет, вода по каналам и трубам без насосов течь не будет, а они работать без электричества отказываются. Для этого нужно принимать управленческие и законодательные решения. И чем скорей, тем лучше", – считает Андрей Романенко.

По его мнению, на уровне области губернатору Павлу Кириленко "нужно увидеть, проанализировать эту проблему, а главное – ее глубину. После этого наработать пути решения". Кабмин и премьер-министр Алексей Гончарук на своем уровне "должен дать поручение Минюсту и Энергорынку прекратить блокирование работы предприятий, от которых зависит – будет ли электричество у миллионов людей тут и на оккупированных территориях".

Системное решение проблемы, по мнению Романенко, лежит на Верховной Раде, которая "должна законодательно утвердить механизмы разрешения ситуации для всех поставщиков: будь то газ, электричество или вода".

"Каждый должен сделать свой кусок работы, если судьба жителей области действительно кого-то интересует", - заключил активист.

Как ранее сообщалось, профсоюзы заявили о полном отсутствии реакции власти на проблемы электроснабжения 6 млн украинцев и возможное отключение прифронтовых областей.

В то же время, компания ДТЭК сообщила, что из-за действий Государственной исполнительной службы операционная деятельность операторов системы распределения Донецкой области может быть ограничена в любой момент.

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