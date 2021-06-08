Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"

Блогерша обозвала вохнив ВСУ. Фото: Обозреватель

В Чугуеве Харьковской области девушка оскорбила военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявив, что они якобы "ходят грязными и пьяными", и сказала, что ненавидит их.

Также она добавила, что не понимает, "за кого они воюют". На своей странице в Instagram Яна Ковалева записала сторис, в которых высказала свое мнение об украинских военных.

"Та блин – это позорище! А что сказать хорошего? То, то они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бухие по городу или обдо**анные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Какие они герои? Против кого они воюют? Не трогайте меня по этой теме. Я размотаю любого и каждого", – заявила девушка.

Также Ковалева сказала, что "ненавидит этих тварей" и назвала их "нахлебниками".

"Ненавижу этих тварей, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким блин ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", – заявила она.

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Позже Ковалева записала новое видеообращение с оправданиями за ситуацию. Она заявила, что якобы имела ввиду не украинскую армию, а определенную девушку, которая с ней "плохо поступила".