Блогерку, которая назвала украинский язык мерзким, выгнали с работы

В IT-компании заявили, что не поддерживают позицию Анастасии. Фото: 24tv.ua

В IT-компании All Stars IT уволили блогерку под ником Анастасия Польских, которая заявила, что украинский язык "звучит мерзко".

Коллеги и руководители девушки раньше не замечали у нее признаков украинофобии. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

"Во-первых, компания не поддерживает взгляды Анастасии относительно украинского языка. Наоборот, мы является активным участником и организатором социальных проектов на благо украинского общества", - заявили в IT-компании.

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В компании также отметили, что Анастасия заканчивает испытательный период и ее результаты работы неудовлетворительны.

"Принимая во внимание недопустимые публичные высказывания и результаты работы Анастасии, сегодня девушке официально сообщили об окончании профессиональных отношений", - отметили в All Stars IT.

Столичная блогера с ником Анастасия Польских заявила, что украинский язык "звучит мерзко". Так отреагировала на волну возмущение сообщение в Instagram, который она распространила. В скандальном заметке говорится о соответствующих положениях закона относительно употребления украинского языка. Правила блогера назвала маразмом. После огласки блогера страницу закрыла, а историю удалила. Это ей посоветовал сделать парень, чтобы "не унижаться перед больными людьми".