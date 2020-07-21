Близкие луцкого террориста уговаривают его сложить оружие

Близкие злоумышленника пытаются с ним договориться. Фото: unian.ua

В Луцке близкие террориста, захватившего автобус и взял пассажиров в заложники, пытаются уговорить мужа сложить оружие.

Однако, пока злоумышленник не соглашается. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире 112 Украина.

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"На данный момент могу сказать, что установлена ​​его жена, и мы связались с ней, его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока он не идет навстречу. Каких-либо новых условиях он не выдвигал ", - отметил Геращенко.

Террорист Максим Кривош, который в Луцке захватил пассажирский автобус, проживает в Дубне. Оттуда в областной центр Волыни едет его жена.