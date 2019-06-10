BlaBlaCar в Украине хотят сделать платным

BlaBlaCar платный в большинстве стран. Фото из открытых источников.

BlaBlaCar планируют сделать платным для украинцев во втором полугодии 2019 года.

Запуск полноценной платной модели - это перспектива этого года, заявил генеральный директор BlaBlaCar в Украине Алексей Лазаренко. Об этом пишет Liga.net.

"Будет ли это комиссия, месячная подписка или что-то еще, пока не могу озвучивать. Подробности чуть позже", - сказал он.

По словам Лазаренко, компания уже начала эксперименты по внедрению платной модели. Это делают для понимания, какая модель была бы оптимальной для монетизации в Украине.

"Тесты были в ноябре, в начале апреля. Их результаты оптимистичны. Как ни странно, украинцы готовы платить за онлайн-сервисы", - объяснил руководитель BlaBlaCar.

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Он уточнил, что сейчас сервис монетизирован в большинстве стран. Так, во Франции взимается сервисный сбор при бронировании каждой поездки, исходя из его стоимости. При этом для водителя все это бесплатно.

BlaBlaCar (Блаблакар) - онлайн-платформа, запущенная 2004-го. Ее суть в том, что водитель компенсирует большую часть этих сумм. В то же время пассажиры путешествуют дешевле, чем с помощью общественного транспорта. Сервис доступен как на сайте, так и через мобильные приложения для iOS и Android. Официально он представлен в 22 странах Европы, Азии и Америки.