Бизнесмен собирается открыть два новых телеканала

Бизнесмен Виталий Кропачев имеет лицензии на открытие двух телеканалов. Фото: www.rbc.ua

Собственный медийный ресурс собирается запустить бизнесмен Виталий Кропачев, которого называли неофициальным "куратором" государственного энергетического сектора при президенте Петре Порошенко.

Лицензии для запуска двух телеканалов Кропачев уже имеет, сообщает Bihus.Info.

"Появились новые политические силы, которие получили бешенную поддержку жителей страны. И сегодня, я так думаю, появится новая ниша востребованных людей, которые смогут создать новую политическую силу и им потребуется информационный проект", - заявил Кропачев.

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В сентябре, перед местными выборами, сообщат подробности, а пока бизнесмен отказывается их рассказывать.

Кропачева с 2016-го называли "смотрящим" за угольной отраслью от группы бизнес-партнера Порошенко Игоря Кононенко.

Бизнесмен в имеет собственности обогатительные фабрики в Украине, России, "Мирноградск", компанию "Краснолиманская", добывающую уголь, и компанию "Сани Украины", продающую горнодобывающую технику.

Ставленниками Кропачева считались представители руководства ПАО "Центрэнерго", ГП "Мирноградуголь", ГП "Первомайскуголь", ГП "Национальная угольная компания" и другие.

Виталий и Владимир Кличко подали в суд на телеканал "1+1", принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому.