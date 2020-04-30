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четверг, 30 апреля 2020 16:19

Бизнесмен Ярославский рассказал международному телеканалу о своем бизнесе и борьбе с коронавирусом

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Бизнесмен Ярославский рассказал международному телеканалу о своем бизнесе и борьбе с коронавирусом

Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский заявил, что его активное участие в противодействии эпидемии коронавируса на Харьковщине и оказание помощи харьковским пенсионерам, — гражданская позиция, не подразумевающая никаких политических целей.

Об этом он рассказал в эфире международного телеканала "Настоящее время".

"Я слышу, уже начинаются разговоры, что свою помощь я буду конвертировать в голоса. — ответил бизнесмен на вопрос журналиста. — Я гарантирую всем, заявляю совершенно определенно: я в политику не пойду, голоса мне не нужны. Пусть голоса оставят себе — они мне не нужны. Мне, кроме улыбок харьковчан, ничего не надо".

Александр Ярославский подтвердил, что готов вложить в противодействие Covid-19 более $ 10 млн личных средств: на закупку ПЦР-тестов, медоборудования, и другие "антикоронавирусные" цели.

Сейчас бизнесмен занят организацией современного центра вирусологии в создаваемом им бизнес-парке "Экополис ХТЗ". "Я думаю, это будут десятки миллионов долларов, — сказал он. — Подобный центр в Ухане стоил 44 миллиона долларов. Я не знаю, будет ли это такой же [центр] или лучше, но, во всяком случае, он будет не хуже – это 100%. Мы уже работаем над запуском. Сегодня было большое совещание у мэра".

Отвечая на вопрос ведущей о мотивах помощи Харькову в противостоянии эпидемии коронавируса, Ярославский отметил, что в любом случае помогал бы родному региону.

"Здесь вся моя семья: мама в Харькове, брат в Харькове, все мои друзья в Харькове. Я как истинный харьковчанин должен помочь своему региону. Мы все от плоти и крови украинцы — я имею в виду круги тех, кого знаю. Все сделали состояния в Украине. Так почему мы не должны помочь своей стране в эту трудную минуту? И кому как не к нам обратиться президенту? Он обращается ко всем, также обратился и к бизнесу. Я считаю, что он правильно сделал, я благодарен ему за это. Даже если бы он не обратился, я в любом случае помогал бы Харькову, как я ему всегда помогаю", — пояснил Ярославский.

Помимо этого, ведущая, ссылаясь на данные рейтингов Forbes, согласно которым Ярославский фигурировал в десятке богатейших людей Украины, поинтересовалась нынешним размером его состояния.

"Свое состояние я оцениваю в красавицу жену, пятерых прекрасных детей, маму, брата, друзей — это самое мое классное состояние. А деньги — это такое… Важно, чтобы человек был счастлив и радовался жизни — вот это бесценное состояние. Поверьте мне, я кайфую от жизни", — подытожил бизнесмен.

Телеканал "Настоящее Время" создан RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) при участии "Голоса Америки". RFE/RL – независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая грантами Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Редакция телеканала находится в Праге, а его журналисты работают в Украине, России, Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Кыргызстане и других странах. Программа "Настоящее время" была запущена в 2014 году на радио "Свобода" и "Голос Америки" во время нарастания политического и военного кризиса в Украине. В 2016 году проект расширился и стал работать как телеканал.

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