"Бизнес для своих" - украинка объяснила, как работает рынок недвижимости в Польше

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Евгения Кубова, работающая риелтором в Варшаве рассказала о необычном способе заработка на недвижимости.

"Попала на вебинар к флиперу и задумалась над этим направлением работы. Flip в недвижимости - это приобретение жилья за цену ниже рыночной, и его перепродажу после ремонта или какого-то улучшенного обустройства. В США-это очень популярная тема, и я лично знаю людей, которые таким занимаются. А на телевидении есть множество программ, где показывают и рассказывают, как они это делают. В Польше-это тоже рабочая схема, хотя не такая массовая, как в США. Имею друзей, которые купили такую квартиру от флиперов во Вроцлаве", - говорит Евгения в своем блоге.

На первый взгляд может показаться, что это простой способ заработать деньги, но если разобраться подробнее, то не все так легко.

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"Чтобы начать такое дело нужно найти кого-то, кто расскажет, как правильно это сделать. Покупка жилья - недешевое удовольствие, и не хочется остаться в проигрыше. Есть курсы, где вас могут этому научить, но стоят они от 3 тысяч долларов", - объясняет украинка.

Риэлтор говорит, что трудно найти жилье по цене ниже рыночной.

"Дешевые квартиры в 80% случаях продают только за наличные. Во-вторых , если вы найдете объявление, что квартира выставлена на аукцион ( была забрана у кого-то, и сейчас ее продает государство или банк), то будьте уверены на 99%, что уже было понятно в начале , кто ее купит еще до того, как ее выставили в продажу. Просто процедура заставляет делать объявления. У меня было время, когда я была очень заинтересована этим делом. Я просто обожаю переделывать старое на новое. Но в Польше - это дело для "своих". Очень трудно без знакомств, умения очень хорошо торговаться.

Жилье в Канаде сдается пустым. Квартиры / дома / таунхаузы пустые. Диваны, кровати, подушки и другую мебель надо купить самому. Со всего рынка лишь 2% сдается уже с мебелью и это будет значительно дороже жилье. Об этом рассказывает львовянка Юлия Демчук, которая живет в Ванкувере в Канаде.