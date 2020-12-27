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воскресенье, 27 декабря 2020 21:06

Биологи открыли уникальный вид змей

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  Змеи уникальные своим образом жизни. Фото: bioone.org
Змеи уникальные своим образом жизни. Фото: bioone.org

На Филиппинских островах ученые обнаружили новый вид змей, которые ведут подземный образ жизни.

Они выползают на поверхность только после дождя. Об этом сообщает Copeia.

"Эти змеи течение многих лет оставались" невидимыми "для людей. Все потому, что они предпочитают подземный образ жизни. Их очень сложно заметить. Роль сыграл и их размер - всего семнадцать сантиметров. Практически всю свою жизнь эти змеи живут под землей появляются только после того, как пройдет сильный дождь ", - сообщили эксперты.

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Ученые решили назвать змей "Ройко". Они питаются беспозвоночными. Среди других отличаются и тем, что в них очень мало позвонков - 144.

С помощью компьютерной томографии ученые выяснили, что даже председатель змей адаптировалась под их образ жизни - у них очень маленькие глаза и ноздри, чешуек на голове гораздо меньше, чем у других видов и крепкие кости черепа.

В Индии обнаружили ранее неизвестный вид змей, назвав его в честь вымышленного персонажа произведений Джоан Роулинг о Гарри Поттера.Змию обнаружили в густых вечнозеленых лесах заповедника тигров Пакко, штат Аруначал парада.

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