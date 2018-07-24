Библиотекарю краеведческого музея на удаление гигантской опухоли головного мозга нужна помощь

Нужна помощь библиотекарю на удаление опухоли головного мозга. Фото предоставлено Сергеем Чумаченко

59-летняя Ольга Чумаченко из Кропивницкого нуждается в удалении гигантской опухоли головного мозга. Женщина находится в реанимации больницы Мечникова города Днипра. Предварительно у нее удалили аневризму головного мозга. Вторая операция будет по удалению опухоли. Родные просят о помощи.

"Оля - моя родная сестра. Около года назад почувствовала, что начал падать слух. Во время ходьбы начало вести в сторону. МРТ в области затылка показала гигантскую опухоль головного мозга. На операцию направили в больницу Мечникова. Там сделали более детальное обследование. В области правого виска обнаружили еще и большую аневризму. Она превышала диаметр сосудов. Две операции одновременно делать опасно. 19 июля Оле удалили аневризму. Во время операции выяснилось, что нужен дополнительный инструмент. На помощь с самого начала лечения подключились волонтеры. Ежедневно в среднем уходит по тысяче гривен. Оля находится в реанимации. Опухоль начала вести себя агрессивно, давит на важные центры жизнедеятельности. В больнице делают все возможное. Когда будет следующая операция, пока неизвестно. Месяц назад сестра сломала правую руку. Упала на бордюр, когда в очередной раз повело в сторону. Кость не решились оперировать из-за опухоли, это уже можно будет сделать после ее удаления. Оля работает библиотекарем в краеведческом музее Кировоградщины. До этого была заместителем директора магазина научной литературы. Просим у людей помощи на ее спасение", - рассказал брат Сергей Чумаченко.

Реквизиты для помощи:

Карточка Приватбанка: 5168 7427 1519 7947 9 (Чумаченко Ольга Сергеевна).