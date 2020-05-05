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вторник, 05 мая 2020 12:39

Безработных стало больше, чем в прошлом году

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Безработных стало больше, чем в прошлом году
С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс украинцев. Фото государственной службы занятости

156 тыс. украинцев потеряли работу и зарегистрировались в государственной службе занятости с начала введения карантина. Это на 48% больше, чем по состоянию на 4 мая прошлого года. Тогда зарегистрировались 308,3 тыс., - сообщили в государственной службе занятости.

С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс. украинцев. Они могут рассчитывать на 1000 грн минимального размера пособия по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

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В Центре занятости отмечают, что есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли, услуг и логистики, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Также в условиях карантина продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

Ранее в Кабмине дали советы украинцам, оставшимся без работы. На период карантина помощь в случае безработицы выплачивают с первого дня, а не через три месяца после регистрации в службе занятости. Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться как безработные в любом удобном для обслуживания центре занятости, независимо от места регистрации и фактического проживания.

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Дата
05
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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