Безработных стало больше, чем в прошлом году

С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс украинцев. Фото государственной службы занятости

156 тыс. украинцев потеряли работу и зарегистрировались в государственной службе занятости с начала введения карантина. Это на 48% больше, чем по состоянию на 4 мая прошлого года. Тогда зарегистрировались 308,3 тыс., - сообщили в государственной службе занятости.

С 12 марта официально о своем положении безработного сообщили 156 тыс. украинцев. Они могут рассчитывать на 1000 грн минимального размера пособия по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

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В Центре занятости отмечают, что есть спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли, услуг и логистики, в сфере здравоохранения и предоставления социальной помощи. Также в условиях карантина продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность страны.

Ранее в Кабмине дали советы украинцам, оставшимся без работы. На период карантина помощь в случае безработицы выплачивают с первого дня, а не через три месяца после регистрации в службе занятости. Граждане, потерявшие работу, могут зарегистрироваться как безработные в любом удобном для обслуживания центре занятости, независимо от места регистрации и фактического проживания.