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среда, 11 августа 2021 10:10

Спецтема: 30 лет независимости

"Без знания истории общество находится в опасности" - Ярослав Лодыгин

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24 августа этого года Украина отмечает 30 годовщину независимости. Событие окутано мифами и интерпретациями, часто далекими от реальных событий, которые происходили накануне провозглашения независимости. Документальный сериал общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла" откроет подробности, которые были засекречены в течение десятилетий. Режиссер проекту - Сергей Лысенко, сценарист - Александр Зинченко.

Автор идеи и один из продюсеров сериала Ярослав Лодыгин рассказал, почему этот проект важно увидеть каждому украинцу, в чем его уникальность и почему тема до сих пор актуальна для документалистов.

Автор: UA: ПЕРВЫЙ
  К 30-й годовщине независимости Украины телеканал UA: ПЕРВЫЙ снял документальный сериал «Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»
К 30-й годовщине независимости Украины телеканал UA: ПЕРВЫЙ снял документальный сериал «Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»

Иногда зрители воспринимают доталистику как историческую хронику, которая просто озвучивает определенные исторические факты. Что в сериале "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла" заставляет зрителя изменить свой взгляд?

Обычный перечень исторических событий - это еще не документальный фильм или сериал, как в нашем случае.

Сериал "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла" состоит из семи серий. Менее всего он похож на украинские телевизионные документальные фильмы об истории. Я бы назвал его большим политическим триллером. Любой сериал - как документальный, так и художественный, должен нести в себе драматургию. В этом плане "Коллапс" - очень напряженная история. Она касается грандиозного исторического события, которое в свою очередь состоит из ряда менее значимых.

Не похож на документальные фильмы об истории. Я бы назвал его большим политическим триллером

Для Общественного выход "Коллапса" является важным событием. Это наш high-end сериал. Он снят качественно, крутой командой кинематографистов, на лучшую доступную в Украине технику. Сериал точно не затеряется на VoD-платформах (Video on Demand - система индивидуального доставки абоненту телевизионных программ и фильмов с мультимедиасервера). И когда дело дойдет до релиза международной версии, на этих платформах он будет выглядеть конкурентоспособным. Это высококачественный сериал с длинной историей подготовки. На телевидении мы редко можем себе такое позволить, когда речь идет о документалистике.

Вам как автору идеи что было важнее всего показать зрителям?

Для меня в этой истории многое стало настоящим открытием. Особенно, когда я познакомился с ней настолько глубоко, как наша творческая команда. Возник единственный вопрос - почему я не знал об этом раньше? Как я до этого вообще жил?

Я был очень удивлен развенчанию мифа, который жил и в моей голове, что все очень хотели развалить СССР, в том числе американцы. На самом деле - нет. Никто не ставил себе таких задач. И американцы до последнего работали над тем, чтобы этого не произошло. Яркий пример - речь президента США Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде Украины. Так называемый Сhicken Kyiv speech.

Никто не ставил задачу развалить Советский Союз. Американцы до последнего работали над тем, чтобы этого не произошло

Важным для меня стало осознание, что те же коммунисты были вынуждены стать сопричастными к решению о провозглашении независимости. С одной стороны, их голосование ситуативно помогло. С другой - из-за задержки с декоммунизацией власть партийной номенклатуры продолжилась. Они сделали все, чтобы не потерять власть и доступ к ресурсам страны. Последствия этого ощущаются до сих пор. И проблема сегодня так и не решена до конца. Преемственность номенклатурной "элиты" не прервалась. Просто они сегодня не называют себя коммунистами, но сути это не меняет.

Относительно уникальности сериала. Кроме того, что полученные материалы уникальны, некоторые действующие лица даже смогли рассказать новые детали?

На самом деле не все. Особенно тех, кто живет в Москве, не все захотели общаться. Некоторые прямо писали, что уже не уверены, за что в России могут посадить. Многие просто отказали, хотя с ними велись долгие и изнурительные переговоры.

Не все захотели общаться. Некоторые прямо писали, что уже не уверены, за что в России могут посадить

Боятся сказать что-то лишнее?

Для России эта история очень болезненная. Тем более на фоне реставрации проторадянського авторитаризма. Для них СССР - вещь довольно сакральная. Для Путина исчезновения СССР является крупнейшей геополитической катастрофой.

Автор: UA: ПЕРВЫЙ
  Первый президент Украины Леонид Кравчук стал одним из спикеров документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»
Первый президент Украины Леонид Кравчук стал одним из спикеров документального сериала "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»

Как возникла идея сериала?

Когда в 2019 году я пришел работать на Общественное, то уже знал, что в компании работает историк Александр Зинченко. Он компетентен в производстве медиапродукта в том числе. Мы с ним обсуждали, какие исторические проекты можно было бы запустить.

Без знания истории общество находится в опасности. Мы говорили об этом с Александром Зинченко. Параллельно я дочитывал книгу Сергея Плохия "Последняя империя" и во мне срезонировали и эта книга и то, что рассказывал мне Саша. Я подумал, что стоит сконцентрировать усилия на таком проекте. Он очень важен в контексте 30-й годовщины независимости Украины.

В то время как раз закрылся проект "Рассекреченная история", над которым работал Зинченко. "Коллапс" стал возможностью для полноценной реализации знаний и экспертного уровня Саши. Мы дали ему возможность на 9 месяцев полностью погрузиться в разработку проекту. Это настоящая роскошь, которую сложно позволить себе на телевидении, особенно штатным работникам. Александр Зинченко прочитал все, что только было написано на эту тему в мире.

Для меня было большим удивлением, что эта тема не раскрыта в полной мере в мировой документалистике. Определенные публицистические разведки были, однако все они довольно однобокие. И нигде я не нашел проектов, которые интегрировали роль Украины в глобальный исторический контекст. Поэтому я просил Зинченко как автора сценария соблюдать глобальный нарратив в этом сериале - в работе с материалами, со спикерами, - потому что мы хотим рассказать эту историю не только украинцам, но и всему миру. Чтобы "Коллапс" был понятен и таксисту из Марселя, и студентке из Токио.

Для некоторых граждан Украины мысль о распаде СССР не является позитивной. Если они посмотрят "Коллапс", станет ли он для них шоком, поводом задуматься, даже в корне изменить мнение?

На это мы можем только надеяться. Такая судьба любого произведения: ты что-то у него вкладываешь и надеешься, что оно сработает. Нам удалось избежать прямых оценок и сконцентрироваться на том, чтобы точно рассказать правдивую, научно подтвержденную историю. В таком визуализированном изложении эта история поражает и восхищает.

Возможно, людям, которые еще застали жизнь в СССР, будет просто интересно увидеть огромное количество архивных находок того времени, посмотреть из настоящего в прошлое. Оно значительно отличается от фантазий в настоящем.

Одна из серий расскажет о социально-экономических условиях последних лет этой империи зла. На архивных кадрах тех пор мрачные, плохо одетые люди ходят вдоль плохих дорог. Это полезно посмотреть всем. Это тот случай, когда правда без украшений намного эффективнее, чем изобретательные художественные попытки кого-то в чем-то убедить.

На архивных кадрах тех пор мрачные, плохо одетые люди ходят вдоль плохих дорог. Это полезно посмотреть всем

Какие приемы используете для удержания внимания аудитории? Это сложная задача при современных зрительских запросам.

Выигрываем за счет динамического монтажа и музыки. Музыка уникальная, написанная специально для сериала. Еще - за счет прекрасной операторской работы. Над "Коллапсом" работает Сергей Михальчук - лучший кинооператор в Украине, по моему мнению. В его активе приз на "Берлинале" и кинофестиваля в Сан-Себастьяне за операторскую работу.

Выигрываем благодаря поистине уникальным материалам, которые раньше никто не показывал. Некоторые из них вообще считались утерянными. Например, мы нашли полное видео заседания Верховной Рады, на котором был обнародован Акт провозглашения независимости Украины.

Автор: Анастасия Мантач
  Фрагменты беседы с писательницей Оксаной Забужко вошли в документальный сериал "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»
Фрагменты беседы с писательницей Оксаной Забужко вошли в документальный сериал "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла»

Есть ли планы на продвижение сериала за границей?

Очень бы хотелось, чтобы этот сериал стал ориентиром не только для наших документалистов. Мы отработаем на нем всю цепь современной дистрибуции контента. Не хотелось бы просто создать сериал, показать на общенациональных каналах UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА и в регионах, и забыть о нем. Я хочу, чтобы сериал прожил современную жизнь в дистрибуции.

Во-первых, мы хотим, чтобы "Коллапс" появился на VoD-платформах и люди имели возможность посмотреть его в хорошем качестве. Хотим взяться за выпуск международной версии с международными партнерами. Я хочу найти путь для дистрибуции этого сериала за рубежом - в англоязычные страны и Европу.

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Важно сосредоточиться на назначении этого проекту. С его помощью мы хотим изменить нарратив восприятия распада СССР как инспирированного американцами или каким-то мифическим "планом Даллеса" ... Надо разрушить эти мифы, как и миф о случайности обретения Украиной независимости. Это очень деструктивный миф - что независимость упала нам в руки сама. Это кино стоит показать за рубежом, чтобы там это тоже понимали. Ведь имеющиеся пропагандистские мифы очень укоренились и там.

Конечно, и в Украине этот сериал должны посмотреть как можно больше людей. Думаю, он заслуживает того, чтобы его показывали и в школах.

Президент Владимир Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.

Автор: Александр СОЛОНЬКО
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11
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