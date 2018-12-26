Без света остались более полутысячи населенных пунктов

Пол Украины замело снегом. Фото: Gazeta.ua

В Украине без света остались 556 населенных пунктов.

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Полтавской (131) и Днепропетровской (117) областях, сообщило Министерство внутренних дел Украины.

Кроме того, без света остались 78 населенных пунктов в Харьковской области, 43 - Луганской, 40 - Сумской, 20 - Николаевской, 17 - Черкасской и 14 - Донецкой.

Из-за сильных снегопадов затруднено движение транспорта в Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях. Там образовались пробки, в которые попали более сотни автомобилей.

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Сразу семь областей атакует непогода. Циклон зашел с юга. На головы херсонцев, николаевцев и запорожцев он упадет в виде дождя.