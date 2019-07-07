Без путешествий и командировок - чего нельзя делать в понедельник

8 июля - хорошее время для общения в дружеской компании. Фото: politeka.net

8 июля отложите путешествия и служебные поездки. В пути вас ждут неприятности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Часто будут случаться задержки. Цель поездки не будет достигнуто, - говорит астролог. - В обеденный час будьте готовы к неприятным неожиданностям. Мало что удастся сделать без лишних хлопот. Выходите из дома по делам заранее. Могут возникать проблемы с транспортом. Хорошее время для общения в дружеской компании. Не спешите после занятий или работы по домам".

Овен

Пусть дела идут в обычном русле. Не вкладывайте деньги в новые проекты. Они будут убыточными. Арендованное в этот день помещения не окупит своей стоимости.

Телец

В вашем распоряжении ограничена сумма денег. Но ее хватит до следующей зарплаты. Не планируйте на это время проведения выставок и презентаций.

Близнецы

Удача не будет сопровождать вас в финансовых делах. Поэтому не следует участвовать в рискованных проектах. Уменьшайте количество расходов.

Рак

Не берите на себя спонсорских обещаний. Ваш бюджет не позволит планировать дополнительные расходы. Отложите приобретение компьютерной техники.

Лев

Пригодятся когда-то сэкономленные деньги. Они помогут безболезненно пережить период малых доходов. Покупайте книги.

Дева

Ожидается средний уровень прибыли. Вкладывать деньги в переоснащение компьютеров не следует. Любимые много времени будут проводить с друзьями. Пусть это вас не беспокоит. Сейчас им нужно дать свободу.

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Весы

Уровень доходов резко снижается. Отложите решение имущественных вопросов до конца недели. Проведите ревизию своей бухгалтерии.

Скорпион

Кошелек заметно опустеет. Прибыли не оправдают ваших надежд. Не допускайте роста задолженности. Хорошо взвешивайте свои финансовые шаги.

Стрелец

Не берите на себя ответственность за коллективные деньги. В случае нехватки определенной суммы вам придется расплачиваться из собственного кармана.

Козерог

Незавершенные когда-то дела придется приводить в порядок. Это приведет к лишним затратам. Поэтому приобретение новых вещей следует отложить.

Водолей

Еще пару дней до получения основного заработка придется подождать. Хозяйничайте экономно. Можете рассчитывать на поддержку близких людей.

Рыбы

Покупать мебель или другие предметы интерьера не время. Их качество не будет отвечать вашим требованиям. Не стоит также выставлять в продажу свои вещи.

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