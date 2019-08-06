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вторник, 06 августа 2019 10:39

Без льда и срока годности: действуют новые правила маркировки продуктов

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  Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Фото: Факты ICTV
Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Фото: Факты ICTV

6 августа в Украине начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции. Этикетка могла быть написана маленьким шрифтом, из-за чего покупатели не могли прочитать ее, а информация о продукте могла быть неполной. Теперь таких проблем у покупателей не должно быть. Правила производители будут внедрять постепенно. На это правительство дает 3 года.

Информация о продукте должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя, по новым законам. Реклама продуктов также должна быть правдивой, говорится в сюжете "Сніданку з "1+1".

Шрифт должен быть четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте - только на украинском языке. Перевод - по желанию производителя. Так же производители должны увеличить шрифт на упаковках, избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены отдельным шрифтом или цветом. Если у вас аллергия на арахис, соевые бобы, молоко, – сразу поймете, стоит ли покупать продукт.

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Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если нефасованный продукт в супермаркете, то состав должен быть указан на мешке, пакете, или на отдельном стенде рядом.

За лед теперь не придется платить. Масса пищи, покрыта ледяной глазурью, будет указываться без учета льда.

Срок годности будет называться по-разному. Появится маркировка "Лучше употребить до...". Это будет означать, что продукт, например – кофе, колбаса или сыр – за правильного хранения еще могут быть приняты без ущерба для здоровья после этой даты. Продукты, которые хранятся еще дольше, например - сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка – могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

За первые 6 месяцев 2019-го хлеб в Украине подорожал на 9%. Таким образом рост стоимости хлеба почти втрое опережает потребительскую инфляцию, которая составила за первое полугодие 3,6%.

По данным Госстата, пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в декабре прошлого года 21,8 грн/кг. В июне 2019-го – 24,10 грн. Стоимость килограмма ржаного хлеба за полгода выросла на 9%. Полукилограммовый батон за полгода подорожал с 12,60 до 13,50 грн.

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Дата
06
августа

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