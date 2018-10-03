Без Интера: газета "Ратуша" отказывается печатать программу телеканала

Автор: UkrayinskiyFeysbuk Газета "Ратуша" отказывается печатать телепрограмму канала "Интер"

Львовская газета "Ратуша" поддержала акцию украинских газет и теперь отказывается печатать телепрограмму "Интера". Редколлегия пришла к такому решению из-за политики именно этого телеканала. "Интер" регулярно транслирует антиукраинские, пророссийские программы, передачи, пишет Украинский Фейсбук.

В свою очередь Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 13 октября возьмется проверять все телеканалы. Вопрос стоит остро - соблюдаются ли языковые квоты в эфире телевидения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацсовет усиливает контроль за языковыми квотами на телевидении

В настоящее время проводится много мониторингов вещания региональных и местных телеканалов в Украине. Среди них и внеплановые проверки. Так случилось и с телеканалом NewsOne (ООО "Новости 24 часа") 20 сентября. В тот же день на сайте украинского парламента появилась петиция "Прекратить антиукраинской деятельности телеканалов "112 Украина" и" NewsOne". Оба телеканалы назвали "информационными активами Кремля в Украине", которые "активно транслируют информационную политику "русского мира" в Украине. К тому же, считают, что есть существенный ряд нарушений лицензионных условий. А теперь петиция набрала необходимые 25 тыс. подписей для рассмотрения в Раде.

В ответ на законодательное требование вести эфир на украинском "Интер" решил "сохранить русский язык". Тем самым выпустил новый ролик, в котором обратился к зрителям.

Украинских вещателей призывают соблюдать нормы. За нарушение будуть приписывать штрафы - 5% от суммы лицензионного сбора.

В Киеве почти 100 активистов пикетировали здание телеканала "Интер". Требовали отмены трансляции концерта в честь 9 мая. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания призывает к прекращению раскалывания страны после того, как телеканал "Интер" обнародовал ролик. Его смонтировали с концерта ко Дню Победы 9 мая. Новый ролик телеканала регулятор назвал очередной манипуляцией и танцами на ранах общества.