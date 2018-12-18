Бессмертный в образе Николая рассказал о лучшем подарке детям

Будущий кандидат в президенты Роман Бессмертный опубликовал видеоролик по случаю Дня Святого Николая. Фото: Александр Косарев

Украинский политик, будущий кандидат в президенты Роман Бессмертный вместе со своей семьей снялся в видеоролике по случаю Дня Святого Николая.

Видеоролик построен по сюжету стихотворения "Быстро" детской поэтессы Дануты Вавилов. В нем рассказывается о современных реалиях многих семей - когда дети вынуждены делать все быстро, так как "все время нет времени".

Бессмертный в видеоролике перевоплощается в образ Николая. В конце он призывает всех родителей сделать лучший подарок для своих детей - подарить им свое время.

"Накануне зимних праздников хочу напомнить, что лучший подарок для детей - наше внимание. То время, которое мы проводим с нашими детьми, останется в их памяти на всю жизнь. Как осталось в моей. Подари свое время ребенку! Пусть магия зимних праздников как можно дольше останется в их и ваших сердцах", - написал политик на своей странице в Фейсбук.