"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов

Стоимость обучения в летной школе составляет около $50 тыс. Украинская лицензия действует не во всех странах, поэтому придется заново проходить все в Европе, чтобы получить разрешение осуществлять большее количество рейсов.

Нужно высшее образование. Учить лучше - технические специальности, советует капитан самолета одной из украинских авиакомпаний 30-летний Никита Андреев. Руководит пассажирскими Boeing и Airbus.

Сколько денег нужно, чтобы выучиться и стать пилотом?

Первые права на управление маленькими одномоторными самолетами выдают в 16 лет. Будете летать только для себя. Я ходил в аэроклуб с подросткового возраста, где получил основы теории и практики. Там после того, как приобретаешь определенные навыки, пускают самостоятельно управлять. Начинать нужно с малого. После университета с дипломом никого на работу не берут. Для этого следует получить лицензию. Ее выдают в летной школе. Там будущие пилоты приобретают практические навыки управления самолетом. Зависит от страны, где проходите. В Украине и Европе цены почти одинаковые. Однако советую проходить обучение в европейских странах. С лицензией, которую получаете там, сможете летать где угодно. Украинская действует в немногих странах - Ближний Восток, например.

Автор: pixabay.com Чтобы стать пилотом пассажирского самолета, надо налетать не менее 150 ч

Стоимость обучения с проживанием будет стоить не менее $50 тыс. Можно получить кредитование, программы есть разнообразные. Однако оно того стоит. Желательно получить высшее техническое образование, чтобы иметь диплом. Я был студентом. Летом не гулял, а проходил летную практику. В авиации нет коррупции. Нет письменных и устных экзаменов - все сдаете в компьютере, он не берет взяток.

Как пройти путь к пилоту пассажирского самолета от выпускника летного вуза? Сколько часов налета должно быть, чтобы твою кандидатуру начали рассматривать авиакомпании?

Должно быть около 150 часов налета на маленьких самолетах. Но это не просто - полетал туда-сюда. Вместе с инструктором отрабатываете различные техники, процедуры. То есть это не прямолинейные или банальные полеты из точки "А" в точку "Б". Нельзя просто из Киева в Одессу сгонять. Я за два года смог налетать необходимые часа. Работа пилота - это постоянная практика и обучение. Если был большой перерыв в работе - все надо начинать сначала.

Есть особые тесты и испытания? Учат стрессоустойчивости? Как именно?

Есть много тестов психологических, которые создают на базе статистики и исследований. С их помощью проверяют тип личности. Отвечаешь на 200-300 вопросов. Есть похожие. То есть, один вопрос через несколько пунктов могут сформулировать иначе. Агрессивные, импульсивные люди не могут управлять самолетом и работать бортпроводниками. В общем методики по подготовке к стрессовым ситуациям применяли в университете и школе - испытывали на тренажерах и симуляторах.

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Сколько лет работаете пилотом? Какой у вас налет часов?

Более 10 лет работаю. В полете провел уже более 6500 часов. Работал в различных компаниях. Более трех лет занимаю должность капитана.

Сколько раз в месяц летаете? Какие самые популярные направления?

Летом и в праздники летаем чаще. 14-15 рабочих дней в месяц. Не выбираю, куда летать. Но, фактически, можно заказать конкретный рейс за определенное время. Наиболее популярные сейчас страны, которые открыты. В Европу часто летают: Польша, Италия, Германия. Поразительно, сколько наших соотечественников живут в этих странах. Хоть тысячу рейсов поставь - найдутся те, кто будут летать.

Автор: pixabay.com Лучшие виды на Юге Италии, в Греции и Швейцарии

У пилотов есть четкая инструкция, как готовиться к рейсов. Сколько часов должны спать? Как вас медико проверяют перед вылетами?

У нас тонны инструкций. Все их должны знать. Но тысячи страниц вряд ли запомнишь. Правила существуют по всему. Как одеваться, как краситься - для бортпроводниц. Есть параметры правильной стрижки и бритья. Все регламентируется: сон, привычки, дайвинг. Нельзя за сутки перед полетом погружаться на глубину - будут проблемы со здоровьем. Это касается, кстати, и пассажиров. Пить кофе над приборами нельзя. Наливают не более половины стакана. Есть специальные глубокие подставки, куда ставим их. Существует процедура того, как стюардессы должны заходить в кабину пилота. Мы сидим за бронированными закрытыми дверями. Камера показывает, кто пришел. Никто не стучит, есть условия определенные. Также во время полета все разговоры между работниками экипажа записываются. Врач может посоветовать похудеть Проходим регулярные медицинские обследования. Количество зависит от возраста. Проверяют все: зрение, слух, давление, здоровье сердца. Не должно быть избыточного веса, потому что это негативно влияет на организм. Врач может посоветовать похудеть или изменить рацион. Прививку от коронавируса еще не делал. Пока нет желания и потребности. Пилотам позволяют так летать.

Какая в среднем зарплата в украинского второго пилота, капитана?

Зарплата почти не имеет конкурентов на рынке. Скажу так: под церковью не прошу милостыню, но и на Maserati не езжу. Могу позволить себе путешествовать каждый месяц и еще отложить деньги. Однако суммы относительные. Зависит от количества рейсов, стажа и должности.

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Расскажите о наиболее тяжелых полетах - когда выходила из строя какая-то автоматика и др. Что в тот момент думали?

Путешествие самолетом является наиболее безопасным. Не бывает паники, потому что все страхуется. Есть четырехкратное резервирование - если отказала одна система, есть еще три, которые будут выполнять ее функции. Все продумано до мелочей. Основные жизненно важные системы резервируют. Шанс, что откажут все - равен нулю. Износ самолета выравнивается не только количеством налета, но и циклами - взлет-посадка. Именно в эти моменты больше нагрузка на него. Именно поэтому в Японии так быстро исчерпываются ресурсы самолетов, ведь там острова. Граждане часто путешествуют по 20-30 мин. За восемь лет он износится. Тогда как в Европе такой же самолет может служить более 20 лет. Мы пять лет учимся стрессоустойчивости. В критических ситуациях - абстрагируемся и собираем мысли в кучу. На погоду повлиять никак не можем, в таких случаях садимся на запасных аэродромах.

Автор: pixabay.com У самолета не может отпасть крыло. Если откажут двигатели - посадить реально

Были ли курьезные случаи с пассажирами? Чем они закончились?

За штурвал никто не просился. Это считается опасной ситуацией, за такие слова посадят в тюрьму. В постсоветских странах могут воспринять как шутку, в зависимости от того, как сказали. Но в США и Европе - тюрьма. Шуток нет в авиации. В состоянии алкогольного опьянения не пускают на борт, но в самолете могут напиться. Стюардессы - хорошие психологи, знают, как действовать в таких ситуациях. Был случай в моей практике с одним из самых известных бортпроводников в Украине, уже на пенсии. Имел экспрессивные манеры - просто шоумен. На борту летел "важный дядя". Не захотел пристегивать ремень безопасности. А пока все это не сделают - взлетать нельзя. Девушки его уговаривали, а тот никак не реагирует. Приходит наш манерный бортпроводник, встает на одно колено, кладет ему руки на ноги и говорит: Предложил за свой счет пассажирам еду и напитки "Дорогой мой, представь: мы сейчас выезжаем на полосу, командир своей крепкой рукой дает взлетный режим нашим двигателям. Разгоняемся до невероятной скорости. И тут что-то идет не так - прерывают взлет, резко тормозят. А ты сидишь в первом ряду, вылетаешь, бьешся о стену и теряешь сознание. Я как бортпроводник подбегу и буду делать тебе искусственное дыхание". Бородатый дядя не смог найти аргументов и за секунду пристегнул ремень. Еще один случай с этим бортпроводником был. Рейс задержали из-за погодных условий. Два часа все сидели в самолете. Чтобы разрядить обстановку, он предложил за свой счет пассажирам еду и напитки, которые были в ассортименте. Ему аплодировали стоя.

Насколько самолет прочный? Может, например, в полете отпасть хвост или крыло?

Не может отпасть ничего. Перед тем, как собрать модель, все детали проходят компьютерное тестирование. Самолет изготавливают из очень прочных материалов. Уже после всех испытаний - его собирают. Этот процесс может длиться более 10 лет. Крыло на тестированиях могут выгнуть из горизонтального в вертикальное положение - все равно не отпадет и не сломается.

Автор: pixabay.com Молнию или грозу пилоты пытаются облететь

Что будет, если в самолет попадет молния?

Ничего. На поверхности самолета есть сетка, которая действует вроде клетки Фарадея. Она пропускает через себя молнию и распыляет ее по поверхности. Внутрь заряд не проходит, а разбегается по самолету. Сила тока распределяется и падает. На крыльях есть разрядники, как громоотводы, которые принимают удар на себя. Если в самолет попадает молния, по процедуре, пилот должен проверить все системы. Но всегда лучше - сесть на землю в критических ситуациях. Грозы и плохие погодные условия всегда обходим в целях безопасности.

Если у самолета откажут двигатели - его реально посадить? От чего вообще может произойти такой отказ техники?

В теории всегда учитывается то, что один двигатель можем потерять. Стая птиц влетит, например. Но это редкость. Еще на стадии испытаний имитируют такую ​​ситуацию. Берут тушки кур по два килограмма, запускают на полную мощь двигатель и с пушки ними стреляют. Но даже при отказе одного двигателя можно приземлиться. Понятно, что дальше никто не полетит, вернемся в аэропорт. Если отказал второй - все равно можно посадить самолет Если отказал второй - все равно можно посадить самолет. Держат его четыре силы: подъемная от крыла, сила тяжести вниз, вперед - тяга, обратно - сила сопротивления. То есть упасть сразу нельзя, просто постепенно будем снижаться.

Большинство авиакатастроф, которые происходят - следствие поломки техники, или ошибки пилотов?

Редко все происходит через одно условие. Всегда много причин, которые должны случиться в один момент. И погода, и неисправность, и человеческий фактор - все важно. Почему пилотов двое? Чтобы принять одно единственно правильное решение. Если человек поддается страху, теряется, всегда есть рядом тот, кто скажет "подожди, давай иначе". Здесь работает принцип коммуникации.

Какие штрафы существуют в авиакомпаниях к персоналу и за что?

Не платим штрафов. Теряется прозрачность ума в таких случаях. Если человек будет думать о наказании, то в какой-то ситуации может принять неправильное решение, чтобы его избежать. Уволить могут, но для этого недостаточно одной неприметной ситуации, дают возможность исправиться. В авиации высокий уровень профессионализма, ведь ответственность большая.

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Почему в самолетах такие маленькие иллюминаторы, можно ли сделать панорамные окна?

Это связано с характеристиками самолета. Когда он взлетает, то раздувается, как шар, увеличивается в размере. Но этого не видно человеческим глазом. Происходит это из-за герметизации, которая позволяет удерживать внутри давление. Он давит на воздух менее плотный извне. То есть размер иллюминаторов не может быть большим. Да, есть самолеты с большими окнами, но они летают на низких высотах - до 1 км - и с низкой скоростью.

Можете сойти с линии полета? Как расходитесь с другими самолетами?

Вправо и влево можно сойти с маршрута. Должны делать все необходимое для безопасности пассажиров. Главное сохранять высоту безопасную - 300 метров от высоты других самолетов. Каждый самолет имеет свою широту в зависимости от направления полета. Это контролируют диспетчеры на земле.

Автор: pixabay.com Кабина пилота находится за бронированной дверью

До какой скорости можно разгоняться?

Зависит от типа самолета. Бывает 900 километров в час. На высоте скорость измеряется в процентном отношении от скорости звука - около 78%.

Что больше всего раздражает пилота?

Нет такого. Хотя, не понимаю, почему нет линии метро до аэропортов. Чтобы можно было выйти прямо в терминале, как в Европе. Трудно добираться из-за пробок, много времени тратится.

Слышите аплодисменты при посадке?

Иногда слышу, но не всегда. В Европе вообще нет такой традиции. Для них это обычное путешествие, обыденность. Однако все равно приятно. Цветы дарили. Не знаю, прикол или нет, но бывает и такое. Знакомые часто летают, которых 10 лет не видел - передают привет. Не летал только в Америку Аплодируют, потому что радуются бессознательно. Из-за переживаний, эмоций, как дети. Меня парикмахер спрашивает, почему после каждой стрижки ему не аплодируют. Я отвечаю: "Когда ты мне делаешь плохую прическу - я просто молчу и не умираю от этого".

В каких аэропортах понравилось больше всего? Что привлекает?

В новом аэропорту Берлина понравилось. Все продумано до деталей, современно. С точки зрения эстетики и пейзажей - Юг Италии, Греция, Швейцария. Там невероятно красивые закаты и горные ландшафты. Но иногда не очень комфортно, потому что жара и ленивые сотрудники. В Польше работают как ненормальные, но виды обычные.

Есть возможность погулять по городу, в который прилетели? Как долго ждете следующего полета?

Бывает полчаса, бывает больше. Но не так много времени. Можно попить кофе с хорошим видом. Иногда гуляем, но редко.

Сколько полетов выполнили за период работы и сколько стран посетили?

Считаю не количеством полетов, а по часам. Только в карантин в 2020 году был в семи странах. Не летал только в Америку.

Автор: pixabay.com Пилот всегда сохраняет спокойствие. В критических и спорных ситуациях советуется с напарником

Общаетесь ли вы с пассажирами? Какие странные вопросы возникают?

Редко что-то спрашивают, но всегда здороваются, благодарят. Однажды стюардесса передала от пассажирки, что она мечтает пожать руку пилоту. После полета я вышел и поздоровался, даже в кабину пустили. Как впоследствии оказалось, это известная актриса - главная героиня сериала "Папик" - Дарья Петрожицкая. Тогда я этого не знал. Через некоторое время мне прислали знакомые ее интервью для телеканала. Там она показала список того, что должна сделать каждая женщина за свою жизнь. Рассказала о нашем случае.

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У пилотов есть суеверия или приметы? Выполняете какие-то ритуалы перед полетом?

Я не верю в приметы. Не признаю их, потому что считаю, что все зависит от меня. Только я и мой экипаж в ответе за все. Черная кошка или рассыпанная соль не имеют никакого влияния на безопасность полетов.

Имеете особую страховку, выплаты от государства?

Так, все имеют страховку, которую оплачивает компания. Была возможность выйти на пенсию раньше через определенное количество часов налета, но в 2016 году этот закон изменили. Мол, не опасная профессия и не вредит здоровью. Летать можно до 65 лет, если позволяет состояние здоровья. Последний рейс можно осуществить в день рождения.

В Канаде будут продвигать украинские самолеты ГП "Антонов". Там планируют организовать производство самолетов модели Ан-74ТК-200. Она предназначена для перевозки 52 пассажиров и грузов до 10 т, а также смешанных пассажирских и грузовых перевозок на международных рейсах короткой или средней дальности. Так хотят наладить сотрудничество конструкторского бюро по исследованию и разработке и предыдущих исследований. Преимуществом самолета является возможность использования в особо суровых условиях.