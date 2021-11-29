Bellingcat расследует взрывы на военных складах в Украине - Грозев

Грозев связывает взрывы на Украине с диверсией в ЕС. Фото: Getty images

Группа журналистов-расследователей Bellingcat проводит расследование взрывов на военных складах в Украине.

Там их считают связанными со взрывами, организованными российской внешней разведкой по всей Европе, сказал главный расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону.

"Есть долговременное расследование – взрывов на военных складах. Мы считаем, что это один из элементов цепочки взрывов, которые ГРУ осуществило по всей Европе", – сказал он.

Грозев сообщил, что у журналистов возникли трудности из-за того, что в других странах диверсанты пересекали государственные границы легально. Вероятно, в Украину они попали нелегально. Расследователи смогли отследить группу на границе с российской стороной.

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"Поэтому немного сложнее закончить это расследование. Но метод, взрывчатка, которую использовали, и присутствие тех же людей, которые были в других местах, недалеко от границы с Украиной, тоже зафиксированы", - добавил Грозев.

Пресс-марафон президента Владимира Зеленского оставил без ответа ряд вопросов о "Вагнергейте". Об этом 28 ноября заявил руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев. Он будет в дальнейшем обращаться в Офис президента за ответом. Надеется, что фильм о "Вагнергейте" выйдет через полгода.