Беларусь впервые импортирует картофель во время сбора урожая - больше всего из Украины

Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь. Фото: president.gov.by

За первые семь месяцев 2021 года Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков на платформе EastFruit.

За указанный период Беларусь ввезла из Украины 15,5 тыс. т клубнеплодов. Другими поставщиками картофеля в Белорусь стали Россия, Азербайджан, Северная Македония, Египет и Германия.

Беларусь впервые импортирует картофель во время сбора собственного урожая. По мнению аналитиков, это явление достаточно необычное, поскольку во время сбора урожая цены на картофель становятся минимальными. Кроме того, Беларусь известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля.

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Отмечается, что покупка Беларусью картофеля из заграницы стала возможной благодаря высоким ценам на этот продукт. С 13 по 19 сентября цена килограмма картофеля в Беларуси достигали $0,30. Это выше, чем во всех других странах региона, кроме РФ.

По данным EastFruit, картофель в Беларуси сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картошку $0,15-0,19 за кг.

Главной причиной высоких цен на картофель есть опасения относительно объемов ее производства в 2021 году из-за летней засухи.

В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты. 3-5 грн добавили к цене все крупы, 10-15 грн - мясо. Картофель продают в среднем за 6-9 грн/кг, морковь - по 7 грн/кг, свекла - 6 грн, капуста - 5-6 грн/кг. Помидоры продают по 30-35 грн. Чеснок - 90 грн/кг, лук - 7-12 грн/кг.