Беларусь освободила журналиста Павла Шаройко – он уже в Киеве

Освобожденный из белорусской тюрьмы украинский журналист Павел Шаройко прибыл в Киев.

"Еще один украинский узник, журналист Павел Шаройко, осужденный в Беларуси до 8 лет, был помилован и уже дома в Украине", - написали на официальной странице Владимира Зеленского в Twitter.

Автор: Офис президента Украины Украинский журналист прибыл в Киев

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Сегодня в Житомире проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко. За день до визита Лукашенко суд Чернигова отпустил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, которого, как и украинца, обвинили в шпионаже.

Освободили его под личные обязательства, заявил адвокат белоруса Тарас Гаралюк. По его словам, Юрий Политику теперь может жить, где хочет, с правом выезда, куда хочет. Но пока процесс продолжается, он должен появляться на заседание по вызову суда.

Автор: Офис президента Украины Украинский журналист прибыл в Киев

Ранее о готовности обмена заключенными заявил Александр Лукашенко.

Павел Шаройко с 2011 года работал в Беларуси. Возглавлял корпункт информационного агентства УНИАН. С января 2015-го сотрудничал с "Украинское радио". С января 2016-го начал официально работать в штате на должности собственного корреспондента в Беларуси. 25 октября 2017-го его задержали и Верховным судом Беларуси осудили на 8 лет заключения за шпионаж и создание агентурной сети. Главное управление разведки Министерства обороны Украины опровергло заявление КГБ Беларуси про Павла Шаройко. В октябре 2018-го стал известно, что в Беларуси рассматривают вопрос о помиловании Павла Шаройко.