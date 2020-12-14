Белановский комбинат Ferrexpo передал помощь больницам Кременчугского района

Белановский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу Ferrexpo, передал Кременчугской центральной районной больнице и Козельщинской центральной районной больнице средства индивидуальной защиты: медицинские комбинезоны, халаты изоляционные водостойкие, перчатки нитриловые, медицинские маски, разовые бахилы, шапочки и средства для дезинфекции.

Белановский горно-обогатительный комбинат компании Ferrexpo поддерживает больницы Кременчуга и Кременчугского района в борьбе с Covid-19. В этом году поддержка медиков стала приоритетной для предприятия

"Сейчас финансирования со стороны государства не хватает. Поэтому мы можем рассчитывать только на социально ответственные предприятия, как Белановский ГОК компании Ferrexpo. Хотелось бы в очередной раз поблагодарить за помощь", - сказала заместитель главного врача по экономическим вопросам Козельщинской центральной районной больницы Татьяна Неджеря.

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По словам исполняющей обязанности директора Кременчугской ЦРБ Марии Игнатчук, от Белановского комбината медучреждение получает помощь не впервые.

"Инициатива шла со стороны предприятия. Спасибо от имени больницы Белановскому ГОК за неравнодушие и помощь", - добавила она.

Помощь для борьбы с Covid-19 и поддержка больниц для Белановского ГОКа в этом году стала приоритетной. Предприятие активно сотрудничает и с другими больницами Кременчуга и Кременчугского района. Ранее компания помогала денежными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами для дезинфекции, необходимым для работы инструментом, ИФА-тестами.

Отдельно БГОК приобрел оборудование: кислородный концентратор для Козельщинской центральной районной больницы, мобильный рентген аппарат для Больницы интенсивного лечения "Кременчугская" и маммограф для Кременчугского областного онкологического диспансера.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 году компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.