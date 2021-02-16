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вторник, 16 февраля 2021 19:15

Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами

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Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
В Финляндии становится популярным бег в носках. Фото: pixabay.com

В Финляндии во время Covid-пандемии приобретает популярность экстремальный спорт - бег по снегу в носках.

Кроме толстых шерстяных носков, нужны компания и сугробы, говорится в сюжете ТСН.

Без обуви бегают, чтобы лучше отдохнули ноги.

Одевать на занятия носки рекомендуют в несколько слоев. Ощущение после пробежки сравнивают с хорошим массажем.

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Занятия спортом в холод дает лучший эффект для организма. Исследования показало особенно положительный результат для людей, которые хотят похудеть. Ученые провели эксперимент с 11 взрослыми людьми с лишним весом.

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